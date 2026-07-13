Garanti BBVA'dan 30 Milyon Dolar Sürdürülebilir Tahvil İhracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Garanti BBVA'dan 30 Milyon Dolar Sürdürülebilir Tahvil İhracı

Garanti BBVA\'dan 30 Milyon Dolar Sürdürülebilir Tahvil İhracı
13.07.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, iklim değişikliği odaklı projelere 30 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihraç etti.

Garanti BBVA, iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılık odağındaki projelere kaynak sağlamak üzere yurt dışı borçlanma programı kapsamında 30 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Garanti BBVA, adaptasyon ve dayanıklılık temasına odaklanan sürdürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 29 Haziran'da gerçekleştirilen, 371 gün vadeli ve 30 milyon ABD doları tutarındaki ihraç, adaptasyon ve dayanıklılık alanındaki öncü sürdürülebilir finans uygulamalarından biri olma özelliği taşıyor. Banka, BBVA Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirdiği bu ihraçla, sürdürülebilir finans stratejisini iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılık alanındaki yatırımları destekleyecek yeni finansman araçlarıyla çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Tahvil gelirleri; iklim dayanıklı su altyapısı ve su yönetimi projeleri, taşkın önleme ve yağmur suyu yönetimi altyapısı, iklim ve afetlere dayanıklı kamu altyapısı, afet sonrası yeniden inşa çalışmaları, dayanıklı kentsel dönüşüm ve altyapı güçlendirme çalışmaları, acil durum hazırlığı ve erken uyarı sistemleri ile su idareleri ve kritik altyapıda dijitalleşme ve modernizasyon gibi alanlara yönlendirilecek. Kaynakların, iklim değişikliğine adaptasyonu ve dayanıklılığı güçlendirmesi; bununla birlikte kaynak verimliliğini artırması ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemesi hedefleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "İklim krizi, yalnızca düşük karbon ekonomisine geçişi değil; aynı zamanda üretim sistemlerinin, şehirlerimizin, doğal kaynaklarımızın ve altyapılarımızın değişen iklim koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesini de zorunlu kılıyor. Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı, müşterilerimizin dönüşümünü desteklemenin yanında, ekonominin ve toplumun uzun vadeli dayanıklılığını artıracak stratejik bir araç olarak görüyoruz. Adaptasyon ve Dayanıklılık temasıyla gerçekleştirdiğimiz 30 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir tahvil ihracımızla; su yönetiminden taşkın önlemeye, afet hazırlığından kritik altyapıların modernizasyonuna kadar geniş bir alanda somut etki oluşturacak projelere kaynak sağlamayı hedefliyoruz. Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik vizyonuna, uluslararası sermaye piyasalarındaki deneyimine ve finansal sağlamlığına güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan 30 Milyon Dolar Sürdürülebilir Tahvil İhracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
10:07
İran, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını tek şarta bağladı
İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını tek şarta bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 11:34:01. #7.13#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan 30 Milyon Dolar Sürdürülebilir Tahvil İhracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.