Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon - Son Dakika

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 2.750 TL'ye varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.850 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2.300 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2.750 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği "yakınını getir" kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.