Gate.io, Rezerv Kanıtı Raporu Yayınladı

Ekonomi

Web3 şirketi Gate.io Rezerv Kanıtı (Proof of Reserves | PoR) raporu yayınladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Özellikle 2023'ün son ayları, kripto para birimleri için bir dönüm noktası oldu. Hükümetlerin yakından incelemeye başladığı ve böylece varlığını tanıdığı, kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığı ve piyasadaki taşların yerine daha fazla oturduğu bu dönem, işlem hacimlerini ve pazar büyüklüğünü artırırken artık kripto para borsalarına yönetişim anlamında daha fazla sorumluluk yükledi. Rezerv Kanıtı raporları da merkezi borsalar arasında bir endüstri standardına dönüşmeli" dedi.

2023'ün ilk Rezerv Kanıtı raporunu ocak ayının son günlerinde yayımlayan Gate.io, 4,3 milyar dolarlık varlığı olduğunu, bu varlığın müşteri fonlarına oranının yüzde 115 olduğunu duyurdu. Başka bir deyişle borsa, müşteri fonlarına ek 584 milyon dolar değerinde varlık tuttuğunu doğruladı. Bir önceki rapora 59 dijital varlık daha ekleyerek toplam 171 kripto para birimi için Rezerv Kanıtı sunan borsa, bu rakamla rakiplerini de geride bıraktı.

Kripto para ekosisteminin ilk oyuncularından biri olan Gate.io'nun Rezerv Kanıtı raporları konusunda 2020'den bu yana öncü rol üstlendiğini kaydeden Sönmez, "Merkle Ağacı olarak bilinen yöntemi bağımsız üçüncü parti denetim şirketlerinin hizmetleriyle birleştirerek Rezerv Kanıtı yayımlamaya başlayan ilk borsalardan biri oldu. Ardından 2022'deki iflasları yaşadık ve bunu takiben, yöntemimizi açık kaynak kodlu hale getirdik. 2023'te ise blokzinciri teknolojilerinin de gelişmesiyle ZK-SNARK gibi sıfır bilgiye dayalı metodolojileri kullanarak Rezerv Kanıtı raporlamasını bir adım öteye taşıdık" diye konuştu.

"SIFIR BİLGİ TEKNOLOJİSİ DOĞRULAMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Merkle Ağacı ve denetim şirketlerinin kombinasyonunu kullandıkları dönemde dahi, ortalama kullanıcıların da Rezerv Kanıtı konseptini kavrayabilmesi için sürecin daha da yalınlaştırılması gerektiğini düşündüklerini belirten Sönmez, "Merkle Ağacı'nı ve sıfır bilgi (Zero Knowledge | ZK) teknolojisini anlamak teknik bilgisi olmayan kişiler için karmaşık olabilir. Ancak tüm verileri, kaynak kodlarını, araçları yayımladığımızda, kullanıcı topluluğumuz verilerimizdeki kusurları ya da kusursuzlukları bulmak için birlikte çalışabilir. Bugün, blokzinciri teknolojileri de bunu mümkün kılıyor. Rezerv Kanıtı uygulamalarımızı başlattığımız dönemde kullanıcılarımızın bize ve denetim şirketimize güvenmesi gerekiyordu. Ancak artık hassas bilgileri paylaşmadan doğrulama olanağı sunan ZK metodolojisi ile yalnızca teknolojiye ve onun getirdiklerine güvenmeyi seçebiliyorlar. Doğrulama süreci kolaylaşınca, güven de yükseliyor" ifadelerini kullandı.

"EKOSİSTEM ÖLÇEĞİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR GÜVENLİK SİSTEMİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Özellikle kurumsal kullanıcıların ve büyük net değerli yatırımcıların Rezerv Kanıtı uygulamalarını daha yakından izlediğini dile getiren Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Kurumsal şirketler, yüksek değerlerle işlem yapacakları platformu seçerken bir durum kontrolü süreci yürütüyor ve sıkı güvenlik ve uyumluluk kuralları uyguluyor. Bugün dünya çapında binlerce kurumsal müşteriye de hizmet veren Gate.io'nun tüm müşterilerini memnun etmek için yüksek tuttuğu güvenlik ve güvenilirlik standartları, günün sonunda bireysel yatırımcıların da yararına sonuçlar ve kural setleri oluşturuyor. Gate.io, ekosistem ölçeğinde yalnızca merkezi borsası için değil, Web3 için de çok güçlü bir güvenlik sistemine sahip olmayı hedefliyor. 2024 ve ilerleyen yıllarda güvenliğe daha fazla yatırım ve işbirliği yapacağız."