Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Meclisi'nin Ağustos Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşiminde Gaziantep ili sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine destek olmak için toplamda bin 200 Türk lirası nakdi yardım yapılmasını içeren madde oy birliği ile karara bağlandı.

Büyükşehir Meclis Salonu'ndaki birleşimde GBB Başkan Vekili Osman Toprak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına dokunmak için bu yardımın önemli olduğunu belirterek, "Şehrimizde ihtiyaç sahibi yaklaşık 70 bin öğrenci bulunuyor. 70 bin öğrencinin tamamına bin 200 lira, toplamda 84 milyon liralık sosyal yardım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitime verilen nakdi desteğe 'Spor Dostu Gaziantep' anlayışıyla Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ne bağlı eski lisedeki 100 spor kulübü de eklendi. Bu çerçevede her bir spor kulübü için 10 bin Türk lirası, toplamda ise 1 milyon lira nakdi yardım yapılmasına ilişkin madde, oy birliği ile karara bağlanarak ilgi komisyona sevk edildi.

Amatör sporu desteklemek adına her yıl düzenli olarak nakdi ve ayni yardımlarının olduğunu ifade eden Toprak, "Geçen yıllarda malzeme desteğimiz olmuştu. Bu yıl ise malzeme desteğinin yanı sıra her bir spor kulübü için 10 bin lira nakdi yardım yapıyoruz" dedi.

Bir müjde de çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine

Meclisin devamında çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini sevindiren bir karar çıktı. Bu doğrultuda çiftçilikle uğraşan vatandaşlara destek olmak amacıyla GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca üretimi yapılan 10 bin ton arpa ve buğday tohumu, yüzde 50 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak.

Öte yandan kent genelindeki hayvan yetiştiricilerini de unutmayan büyükşehir, hayvancılıkla uğraşan Gazi şehirlilere, 24 milyon Türk lirası değerinde hayvan yemi olan silajlık mısır alımı gerçekleştirerek dağıtımını yapacak. - GAZİANTEP