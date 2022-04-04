Gaziantep'in Mart ayı ihracatı 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar oldu - Son Dakika
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Gaziantep'in Mart ayı ihracatı 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar oldu

04.04.2022 14:37
Gaziantep'in Mart ayı ihracatı 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm güçlüklere rağmen Gaziantep'ten mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 oranında artışla 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm güçlüklere rağmen Gaziantep'ten mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 oranında artışla 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Ünverdi, ilk çeyrekte ise Gaziantep'ten geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 15,7 artışla 2 milyar 645 milyon 119 bin dolar ihracat yapıldığını belirterek, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 2 milyar 286 milyon 483 bin dolar olduğunu anımsattı. Küresel ekonomi zincirinde yaşanan sorunlar ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin azimle çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Ünverdi, "Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, çalışanlarımız ülkemizin kalkınması için büyük bir mücadele veriyor. Hepsini yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Maalesef zor bir dönemden geçiyoruz. Sanayicilerimizin artan maliyetlerle birlikte rekabet gücü azalıyor. Kar marjlarımız düşüyor ve artık kar yapmaktan vazgeçtik, çarkları döndürmeye çalışıyoruz. İhracat rakamlarımız artıyor ama burada da ürün bazında bir artış ve kar elde etmekten çok artan girdi fiyatlarının ürün fiyatlarımıza yansımasının sonucunu görüyoruz" dedi.

Açıklamasında, bugün açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarına da değinen Ünverdi, "Küresel ekonominin en büyük sorunu haline gelen enflasyon konusu ülkemizdeki etkisini maalesef artırıyor. Mart ayı itibarı ile yıllık bazda üretici fiyat endeksindeki artışlar tüketici fiyat endeksinin yaklaşık iki katına ulaşmış durumdadır. Bu artışlar maalesef tüketici fiyatlarına da yansımakta ve enflasyonist bir döngüyü tetiklemektedir" diye konuştu.

Enerji maliyetlerindeki artışlara da dikkati çeken Ünverdi, sanayiciler olarak tüm dünyada yaşanan enerji arzındaki sıkıntıları ve Rusya- Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin etkilerini göz önünde bulundurduklarını, ancak küresel piyasada hammadde ve lojistik fiyatlarındaki olağanüstü artışlara enerji maliyetlerindeki yüksek artışların da eklenmesinin sanayicilerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Sanayi doğalgazına ocak ayında yüzde 50 oranında yapılan zammın ardından nisan ayı zammı ile birlikte ilk 4 aylık dönemde yüzde 100 oranında zam gerçekleşmiş oldu. Tek seferde yüksek oranlı artışlar maalesef sektörlerimizin maliyet hesaplamalarında anlık revizyonlara gitmelerine neden oluyor. Sürdürülebilir sanayi ve ekonomi için bu artışlar kontrol altına alınmalıdır. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Biliyoruz ki bugünlerin de üstesinden geleceğiz. Sevdamız ülkemiz, bugünün zorluklarını da hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Gaziantep, İhracat, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Mart ayı ihracatı 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'in Mart ayı ihracatı 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar oldu - Son Dakika
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