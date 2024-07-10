Gaziantep\'in Yemeni Ayakkabıları Yaz Mevsiminde Büyük İlgi Görüyor

Ekonomi

Gaziantep'in geleneksel ürünlerinden yemeni, sıcak havada ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle yaz mevsiminde büyük ilgi görüyor.

Gaziantep'in yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeni, terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için özellikle sıcak yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yemeni, ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle küçükten büyüğe her yaştan kişi tarafından tercih ediliyor. Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan ve orijinal özelliklerini kaybetmeden günümüze kadar gelen Gaziantep'in yöresel el dikimi yemenileri, son yıllarda tasarlanan yeni model ve çeşitli renkleriyle de dikkat çekiyor.

Ayak terlemesi ve kokusunu önlüyor

Şahinbey ilçesindeki Tarihi Yenihan'da yemeni üretimi yapan yemeni ustası Hasan Karslı, daha çok sıcak yaz günlerinde giyilen yemeni ayakkabıların ayakta ter ve koku yapmadığı için halk tarafından büyük bir ilgili gördüğünü söyledi. Karslı, yaz ayları ile birlikte kavurucu sıcakların etkili olmaya başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artan sıcaklarla birlikte ayak terlemesi ve kokularına karşı bölge insanının yemeni olarak bilinen, altı kösele ve üstü ince deriden yapılan ayakkabılara rağbet gösterdiğini belirtti.

Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor

Sağlıklı, hafif ve rahat kullanımı olması nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgi gören yemeni ayakkabıların dünyanın dört bir tarafına ihraç edildiğini bildiren Karslı, yemenilerin sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretildiğini ifade etti. Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Gaziantep'te vatandaşların ayaklarındaki terleme, koku ve mantar gibi sıkıntılara çözüm olarak yemeni ayakkabıları tercih ettiğini belirten Karslı, tamamıyla el emeği ve içi ve dışı ince deriden yapılan yemeni ayakkabıların yanı sıra terlik, çarık, cüzdan ve çanta gibi ürünlerin de üretildiğini bildirdi.

Yemeni ayakkabıların hafif olması nedeniyle ayakları yormadığını ve ince deri nedeniyle de rahat bir kullanım imkanı sunduğunu ifade eden Karslı, severek sürdürdüğü mesleğini yeni nesillere öğrettiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP