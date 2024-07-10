Gaziantep'in Yemeni Ayakkabıları Yaz Mevsiminde Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'in Yemeni Ayakkabıları Yaz Mevsiminde Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep\'in Yemeni Ayakkabıları Yaz Mevsiminde Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep'in geleneksel ürünlerinden olan yemeni ayakkabıları, yaz mevsiminde ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Terleme, mantar, egzama ve koku yapmayan yemeniler, asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Son yıllarda tasarlanan yeni modeller ve çeşitli renkleriyle dikkat çeken yemeni ayakkabıları, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor ve dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

10.07.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in geleneksel ürünlerinden yemeni, sıcak havada ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle yaz mevsiminde büyük ilgi görüyor.

Gaziantep'in yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeni, terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için özellikle sıcak yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yemeni, ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle küçükten büyüğe her yaştan kişi tarafından tercih ediliyor. Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan ve orijinal özelliklerini kaybetmeden günümüze kadar gelen Gaziantep'in yöresel el dikimi yemenileri, son yıllarda tasarlanan yeni model ve çeşitli renkleriyle de dikkat çekiyor.

Ayak terlemesi ve kokusunu önlüyor

Şahinbey ilçesindeki Tarihi Yenihan'da yemeni üretimi yapan yemeni ustası Hasan Karslı, daha çok sıcak yaz günlerinde giyilen yemeni ayakkabıların ayakta ter ve koku yapmadığı için halk tarafından büyük bir ilgili gördüğünü söyledi. Karslı, yaz ayları ile birlikte kavurucu sıcakların etkili olmaya başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artan sıcaklarla birlikte ayak terlemesi ve kokularına karşı bölge insanının yemeni olarak bilinen, altı kösele ve üstü ince deriden yapılan ayakkabılara rağbet gösterdiğini belirtti.

Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor

Sağlıklı, hafif ve rahat kullanımı olması nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgi gören yemeni ayakkabıların dünyanın dört bir tarafına ihraç edildiğini bildiren Karslı, yemenilerin sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretildiğini ifade etti. Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Gaziantep'te vatandaşların ayaklarındaki terleme, koku ve mantar gibi sıkıntılara çözüm olarak yemeni ayakkabıları tercih ettiğini belirten Karslı, tamamıyla el emeği ve içi ve dışı ince deriden yapılan yemeni ayakkabıların yanı sıra terlik, çarık, cüzdan ve çanta gibi ürünlerin de üretildiğini bildirdi.

Yemeni ayakkabıların hafif olması nedeniyle ayakları yormadığını ve ince deri nedeniyle de rahat bir kullanım imkanı sunduğunu ifade eden Karslı, severek sürdürdüğü mesleğini yeni nesillere öğrettiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Egzama, Kültür, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Yemeni Ayakkabıları Yaz Mevsiminde Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Yemeni Ayakkabıları Yaz Mevsiminde Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement