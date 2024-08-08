Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Ekonomi

Gaziantep'te baklavalık boz Antep fıstığı hasadı başladı

Antep fıstığı 40 derecelik sıcakta hasat ediliyor

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak nitelendirilen, adıyla özdeşleştiği Gaziantep'te son yılların en yüksek rekoltesi beklenen Antep fıstığının ilk mahsulü olan baklavalık boz fıstık hasadı başladı. Gün ışığıyla fıstık tarlalarına giden işçiler, gün batımına kadar 40 derecelik sıcağa rağmen damakları lezzetlendiren baklavalık boz Antep fıstığını hasat ediyor.

Türkiye'de fıstık üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin 50'yi aşkın ilinde üretilen Antep fıstığında son yılların en yüksek rekoltesi beklenirken Antep fıstığının adıyla özdeşleştiği Gaziantep'te de ilk mahsul olan baklavalık 'boz fıstık' hasadı başladı. Gastronomi şehri Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünü olan Antep fıstığında, baklavalık boz fıstığın toplanmasıyla başlayan hasat, kırmızı ben hasadı ile devam edecek.

Antep fıstığı 40 derecelik sıcakta hasat ediliyor

Geçen yıla oranla rekoltenin yüksek olduğu Antep fıstığında "boz" olarak adlandırılan fıstığın hasadına ilk olarak Karkamış ve Oğuzeli ilçesindeki Barak Ovası'nda başlandı. Hasadın yoğun olarak yapıldığı Oğuzeli ve Karkamış ilçesinde fıstık üreticileri, hummalı bir çalışma ile bu yılki hasada başladı. Özellikle baklava yapımında kullanılan ve 'boz fıstık' olarak da adlandırılan çeşidin hasadı, sabah saatlerinde gruplar halinde fıstık bahçelerine giden işçiler tarafından yapılıyor. İşçilerin, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta günlük yaklaşık 10 saat çalışarak ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek topladıkları fıstıklar, çuvallara konularak traktörlere yüklendikten sonra salkımlarından ayrıştırılmak üzere fıstık işletme tesislerine götürülüyor.

"Bereketli bir hasat dönemindeyiz"

Adını Gaziantep'ten alan bölgenin ve kentin önemli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığında hasat heyecanı yaşanırken Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Oğuzeli ilçesinin kırsal Dokuzyol Mahallesi'ndeki hasada katıldı. Çiftçilerle birlikte fıstık toplayan Karayılan, Gaziantep'in 'yeşil altını' olan Antep fıstığı hasadının bu yıl çok bereketli başladığını söyledi. Bu yıl Antep fıstığında son yılların en yüksek rekoltesinin beklendiğini bildiren Karayılan, "Antep fıstığı hasadı için Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Dokuzyol Mahallesi'ne geldik. Bereketli bir hasat dönemindeyiz. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' derler. Evet, biz de bereketli topraklarda 'Gaziantep hep bereket' diyoruz. Yeşil altın Gaziantep'in Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretini almış olan ilk ürünüdür. Antep fıstığı Gaziantep'in altyapısını oluşturuyor. Çünkü ham madde buradan çıkmış oluyor. Şu anda boz olarak hasat için fıstık bahçesindeyiz. Boz fıstık hasat ederken içinden çıkaracağımız boz içi Antep fıstığını en güzel şekilde Antep baklavası ile buluşturarak bereketli bir ürün elde ediyoruz. Bu yıl verimli bir yıl olduğu için bu verimli yılda hasat da tüm güzelliğiyle devam ediyor. Rekolte açısından da geçmiş yıllara oranla baktığımızda bu sene çok daha verimli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin ürünün bereketli olması için her zaman çiftçilerimizle birlikte sahadayız ve çiftçimizin emrindeyiz. Bereketli bir yıl, bereketli bir sezon, bereketli bir Gaziantep ve bereketli bir Antep fıstığı bahçesinde hasat yapılıyor" dedi.

"Bu sene maşallah Antep fıstığında hasat çok güzel"

Çiftçi Mehmet İşbilir de rekolteden memnun olduklarını belirterek, "Bu sene maşallah Antep fıstığında hasat çok güzel. 50 yaşındayım ilk defa bu kadar ürün elde ettik. Maşallah bu sene çok güzel rekolte var. Şu anda baklavada kullanılan boz fıstığı hasat ediyoruz. Boz fıstık hasadından sonra da inşallah kırmızı fıstık hasadı başlayacak" diye konuştu.