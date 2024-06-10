Gaziantep'te bin konut için temel atılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te bin konut için temel atılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Haziran Ayı Dönem Toplantısı'nda, Güneyşehir'de bin konut için temelin atılacağı ve her 6 ayda bir bin konut yapılarak anahtar teslimi yapılacağı müjdelendi.

10.06.2024 17:46
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Haziran Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri sonrasında yapılan sunumda şehrin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Güneyşehir'de Gazikonut tarafından bin konut için temelin atılacağı ve çalışmalarla her 6 ayda bir bin konut yapılarak anahtar teslimi yapılacağı müjdelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazi şehirli vatandaşların Gazikonut tarafından yapılan konutlardan memnuniyetini dile getirerek bunun artırılacağını belirtti.

Şahin, "Güneyşehir'de yakın tarihte, 500 konutu teslim ettik. Hakikaten çok yüksek bir memnuniyet vardı. Hem hız hem kalite bu zor zamanda hızlı bir şekilde bitirmek çok önemliydi. Bitirdik ve teslim ettik" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Haz, yaptığı sunumda Güneyşehir ve Kuzeyşehir konut projeleri hakkında ödeme planı ve şartları hakkında kapsamlı bilgiler vererek, "Beş yıl boyunca her altı ayda bir bin konut satışa sunup onu teslim edeceğiz. Kuzeyşehir ve Güneyşehir olmak üzere şu anda Güneyşehir'de bin konut temellerini hazırladık. Yakında başlayacağız. Kaliteli konut yapmak üzere saha çalışmaları gerçekleştirildi. 6 ay sonrada ikinci bin konuta başlayacağız. Burada iyi bir ekip var. Konusunda uzman bir ekip var. En kaliteli, en ucuz en fazla konutu üreteceğimize inanıyoruz. Konutlar teslim edildikten sonra da 3 yıl veya 5 yıl satmama şartı getireceğiz. Mal varlığı olmayan kişilerin konut sahibi olmasını hızlandıracağız" diye konuştu.

Öte yandan meclis gündem maddelerinin ardından OSB Dülük Tünel projesi, BÜSEM Köprülü Kavşak, Metro projesi ve GAZİRAY tren seti hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan üyelere bilgiler verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te bin konut için temel atılacak - Son Dakika

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