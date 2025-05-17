Gaziantep\'te Buğday Rekoltesi Umut Veriyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 150 bin dönüm arazide ekilen buğdaydan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu sene 150 bin dönüm arazide ekilen buğdaydan 100 bin ton rekolte bekleniyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu sene buğdayın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve yüksek rekolte beklentisinin olduğunu vurguladı. Altun, özellikle ilçede sulama tekniklerinin gelişmesiyle tarımsal anlamda her geçen yıl daha verimli ürünler alınmaya başlandığını söyledi.

100 bin ton rekolte bekleniyor

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Buğdayımız kaliteli, şu anda buğday başak açmış, firiğe dönecek, aynı zamanda biz buğdayı firikte yapıyoruz. Türkiye'de makarnalık buğday üretiminde biz birinciyiz. Proteini yüksek olan kaliteli buğday bizim makarnalık buğdayımızdır. Yaklaşık 150 dönüm alana buğday ektik. 120 dönümü sertifikalı buğdayımız var. Biz genelde sertifikalı buğday ekeriz. Türkiye'nin her tarafına buğday gönderiyoruz. Araban ovası sarımsağın yanı sıra buğdayıyla da meşhurdur. Biz aynı zamanda tohumluk buğday üretimi de yapıyoruz. 30 bin dönümün üzerinde anlaşmalı buğdayımız var. Tohum üretimi de yapıyoruz. Buğdayımız kaliteli ve proteini yüksek. İnşallah 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl buğdayda verim yüksek. Araban buğdayı genelde makarnada ve bulgurda kullanılıyor. Yine firik yapıyoruz. Nişasta hasat Haziran ayının sonuna doğru başlar" diye konuştu. - GAZİANTEP