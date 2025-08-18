Gazidere Domatesinde Hasat Zamanı - Son Dakika
Gazidere Domatesinde Hasat Zamanı
18.08.2025 14:59
Boyabat'ta coğrafi işaretli Gazidere domatesinin hasadı başladı; protokol üyeleri üreticilerle birlikte.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, coğrafi işaret tescilli ürünlerden biri olan Gazidere domatesinde hasat heyecanı başladı.

Aşağı Gazidere köyü ve çevresinde yetiştirilen domatesin hasadı için düzenlenen programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve eşi Zahide Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil ve eşi Ebru Başaklıgil, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve eşi Elif Önlem katıldı. Protokol üyeleri, üreticilerle birlikte domates hasadına katılarak çiftçilerin sevincine ortak oldu.

Çiftçilerle tarlada bir araya gelen Vali Özarslan, coğrafi işaretli Gazidere domatesinin Sinop ve Boyabat için önemli bir marka değeri taşıdığını belirtti. İnce kabuğu, parlak kırmızı rengi, çok loplu yapısı ve aromasıyla bilinen Gazidere domatesi, bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak sofralara ulaşıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

14:09
