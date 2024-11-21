Gazprombank Yaptırımlara Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek

Ekonomi

Rus Gazprombank, ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle banka faaliyetlerinin etkilenmeyeceğini bildirdi.

Gazprombank'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla bankayı yaptırım listesine alması değerlendirildi.

Bankanın tüm sistemlerinin ve şubelerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamada Gazprombank'ın adının geçmesi bankanın faaliyetlerini etkilemeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ruble ve döviz işlemlerinde de bir aksama yaşanmadığı kaydedilerek, "Yabancı ödeme sistemlerine ait kartlar da dahil bankamızın tüm kartları, Rusya genelindeki perakende ve hizmet noktaları ile ATM'lerde satışa sunulmaya devam edecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi söz konusu gerekçeyle bankayı yaptırımlardan muaf tutuyordu.