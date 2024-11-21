Gazprombank Yaptırımlara Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gazprombank Yaptırımlara Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek

Gazprombank, ABD yaptırımlarının faaliyetlerini etkilemeyeceğini bildirdi, işlemler normal devam ediyor.

21.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus Gazprombank, ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle banka faaliyetlerinin etkilenmeyeceğini bildirdi.

Gazprombank'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla bankayı yaptırım listesine alması değerlendirildi.

Bankanın tüm sistemlerinin ve şubelerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamada Gazprombank'ın adının geçmesi bankanın faaliyetlerini etkilemeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ruble ve döviz işlemlerinde de bir aksama yaşanmadığı kaydedilerek, "Yabancı ödeme sistemlerine ait kartlar da dahil bankamızın tüm kartları, Rusya genelindeki perakende ve hizmet noktaları ile ATM'lerde satışa sunulmaya devam edecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi söz konusu gerekçeyle bankayı yaptırımlardan muaf tutuyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Gazprom, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprombank Yaptırımlara Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 20:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Gazprombank Yaptırımlara Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.