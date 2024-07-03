GEKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

GEKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı duyurdu

GEKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı\'nı duyurdu

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programının ilan edildiğini açıkladı. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyetlerini sürdüren GEKA, ülke çapında başlatılan program kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı.

03.07.2024 16:07
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Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programının ilan edildiğini açıkladı.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyetlerini sürdüren GEKA, ülke çapında başlatılan program kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "SOGEP-Anadoludakiler" proje teklif çağrısına çıkıldı.

"Anadoludakiler" projesiyle, toprakların tarımsal bereketinin, mutfak kültürünün kilerleri dolduran birikiminin, zanaatkarların becerilerinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin hikayelerle görünür kılınıp, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri aracılığıyla yürütülecek.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) - Anadoludakiler programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak. Anadoludakiler markası ile de bereketli toprakların zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Hazırlanacak projelerin asgari bütçesinin 1 Milyon TL olması gerektiğini belirten GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, projelerin öncelikli olarak "İstihdam Edilebilirliği Artırmak, Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sosyal İçerme ve Sosyal Sorumluluk" içermesi gerektiğini ifade etti. Akdoğan ayrıca, "Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısının asgari yüzde 10 olduğunu da belirtti.

GEKA Genel Sekreteri Akdoğan, potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru için gerekli belgeleri ajansın Program Yönetim Birimi ile istişare halinde hazırlayarak en geç 19 Temmuz 2024 tarihine kadar pyb@geka.gov.tr adresine ulaştırması gerektiğini söyledi. Son olarak program hakkında detaylı bilgiye, Ajansın www.geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Ege, Denizli, Muğla, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GEKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı duyurdu - Son Dakika

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