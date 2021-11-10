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Genç TİM, Latin Amerika'nın ticari potansiyeline odaklandı - Son Dakika

Genç TİM, Latin Amerika'nın ticari potansiyeline odaklandı

10.11.2021 13:30
Genç TİM, Latin Amerika'nın ticari potansiyeline odaklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020'de pandeminin tüm olumsuz etkisine rağmen Latin Amerika'ya ihracatın neredeyse kayıpsız geçtiğini belirterek, "Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 2021'in ilk 10 aylık döneminde yüzde 2,5 seviyesinde.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020'de pandeminin tüm olumsuz etkisine rağmen Latin Amerika'ya ihracatın neredeyse kayıpsız geçtiğini belirterek, "Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 2021'in ilk 10 aylık döneminde yüzde 2,5 seviyesinde. 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 87 artışla 4 milyar 507 milyon dolarlık ihracata imza attık." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre Türk ihracatçısı, sanal ve fiziki heyetlerle 300 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor.

"Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam eden TİM'in genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla kurduğu Genç TİM, Latin Amerika'ya çıkarma yaptı.

Genç ihracatçıların farklı pazarlara açılmasına yönelik çalışmalarına hız veren Genç TİM, ilk bölge toplantısını Denizli'de yaptıktan sonra ilk yurt dışı fiziki ticaret heyetini de Kolombiya ve Panama'ya yönelik düzenledi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonuyla gerçekleştirilen ticaret heyetine katılan Genç TİM'liler, söz konusu ülkelerde ikili iş görüşmelerinde bulunuyor.

Verilen bilgiye göre ticaret heyetine Genç TİM Başkan Yardımcısı Burak Önder başkanlık ederken Genç TİM üyeleri, dün Bogota'da gerçekleştirilen Türkiye-Kolombiya İş Forumu'nda yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Kolombiya&Panama Fiziki Ticaret Heyeti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerdeki cevherin farkın olduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM'i hayata geçirdik. Genç TİM'le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Orta ve Güney Amerika ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizin, mesafeden kaynaklı engelleri bir kenara bırakarak, daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. Zaten ihracatın en temel özelliği, kilometrelere sığmayarak uzakları yakın edebilmesi. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda, mevcut pazarlarımıza yenilerini eklemeli ve ağırlıkla hakim olduğumuz pazarlarda ise etkinliğimizi artırmalıyız."

Latin Amerika ülkelerini arşınlamaya devam ettiklerini aktaran Gülle, Latin Amerika'nın, her sektörde hedefleri yüksek tuttukları bir pazar olduğunu bildirdi.

Gülle, bu ülkelere düzenledikleri sanal ticari heyetlerinin yoğun ilgi gördüğünün altını çizerek, TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, salgını içine alan 19 aylık dönemde 73 ülkeye 97 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Latin Amerika'ya 10 ayda yüzde 87'lik artış"

Gülle, Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika'da direkt uçuş noktalarının olmasının ihracatçıların faaliyetlerini hızlandırdığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Böylece, en önemli konu olan ikili ilişkilerde daha hızlı netice alabiliyoruz. 2020'de pandeminin tüm olumsuz etkisine rağmen Latin Amerika'ya ihracatımızı neredeyse kayıpsız geçtik. Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 2021'in ilk 10 aylık döneminde yüzde 2,5 seviyesinde. 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 87 artışla 4 milyar 507 milyon dolarlık ihracata imza attık. Aynı dönemde Kolombiya'ya 365,3 milyon dolar, Panama'ya 236,3 milyon dolarlık ürün sattık. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip Latin Amerika bölgesinde, çok daha iyisini yapabiliriz. İnanıyorum ki bu heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır."

"Panama'da gıda ürünleri noktasında ciddi potansiyel bulunuyor"

Genç TİM Başkan Yardımcısı Burak Önder, ihracatın Genç TİM'i olarak ilk ticaret heyetini Kolombiya ve Panama'ya yönelik düzenlediklerini bildirdi.

Kolombiya'nın, Latin Amerika'nın milli gelir ve yüzölçümü olarak dördüncü, 50 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık üçüncü ülkesi olduğunu hatırlatan Önder, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kolombiya'ya en çok ihracat yapan sektörlerimize baktığımızda ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 511 artırarak 186 milyon dolara ulaşan çelik sektörü birinci, yüzde 54 artırarak 33 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci ve yüzde 74 artışla 21 milyon doları aşan tekstil sektörümüz üçüncü oldu. Söz konusu üç sektörümüz, Kolombiya'ya olan ihracatımızın yüzde 68'ini oluşturdu.Kolombiya'nın ithalatını incelediğimizde ise, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik elektronik sanayi, makine aksamları, savunma ve havacılık sanayi gibi ülkemizin güçlü olduğu sektörlerde ciddi fırsatlar olduğunu görüyoruz.

Ayrıca, TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaya göre, ülkemiz toplam 1.559 üründe rekabet avantajına sahip. Kolombiya özelinde bu ürünlerin ithalatına baktığımızda, Kolombiya'nın söz konusu ürünlerde 11,5 milyar doları aşkın ithalatı mevcut. Türkiye'den ithalatı ise bu ürün grubunda sadece 208 milyon dolarla sınırlı. Hatta avantajlı olduğumuz 919 ürün grubunda Kolombiya'ya hiç ihracatımız bulunmuyor. Karşımızda, mutlaka değerlendirmemiz gereken, bizler için büyük bir potansiyel pazar bulunuyor."

Panama'nın ise, Colon Serbest Bölgesi üzerinden tüm Orta Amerika ve Karayipler'e erişim imkanı sağlamasıyla önemli bir pazar olduğunu aktaran Önder, Panama'da özellikle gıda ürünleri noktasında ciddi bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Latin Amerika, Kolombiya, Türkiye, Panama, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç TİM, Latin Amerika'nın ticari potansiyeline odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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