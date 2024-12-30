Geylan'dan Memurlara Refah Payı Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Geylan'dan Memurlara Refah Payı Çağrısı

Geylan\'dan Memurlara Refah Payı Çağrısı

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, memur maaşları için refah payı talep etti ve enflasyona dikkat çekti.

30.12.2024 17:09
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Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "Gerçek zam ise enflasyon farkı üzerine refah payı verilmesi ile mümkün olur. Bu nedenle gelin 15 Ocak'ta enflasyon farkı ile yetinmeyin, memuru ve emekliyi kandırmayın, gerçekten bizi enflasyona ezdirmek istemiyorsanız refah payı uygulamasını kalıcı hale getirin" dedi.

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram ile birlikte sendikasının Yozgat Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Yozgat şube yönetim kurulu üyeleri ile ilçe ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Geylan, memur maaşlarının yetersiz olduğunu ve refah payı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Geylan, kamu çalışanlarının sendikal vesayet altında olduğunu söyleyerek, "Kamusal hayatı bu esaretten, vesayetten kurtaracak olanlar ise sizlersiniz, Türk Eğitim Sen'dir, Türkiye Kamu Sen'dir" diye konuştu.

Mevcut sendikaların kamu görevlilerini hakkıyla temsil etmediğini iddia eden Geylan, " Hükümet, 'memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz, ezdirmeyeceğiz' diyor. Gerçekten böyle mi? Bakın 15 Ocak'ta maaş zamlarımızı yüzde 6 oranında alacağız. 2025 yılında kamu çalışanlarının maaş artış oranı birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 5, kümülatif yüzde 11,3. 2025 yılı sonu itibariyle hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 17,5. İlk kez kamu çalışanlarına verilen zam oranı hükümetin ortaya koyduğu hedef enflasyonun altında. Soruyorum; yüzde 17,5 enflasyon beklentisi, yüzde 11,3 memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı. Bu nasıl oluyor? Kamu çalışanlarından aldığı yetkiyi masada adam gibi temsil etmeyen bir sözde yetkili sendika sayesinde mümkün oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Gerçek zam enflasyon farkı üzerine refah payı verilmesi ile mümkün olur"

Memur ve emeklinin sadece enflasyon kadar zam aldığını söyleyen Geylan, "15 Ocak'ta yüzde 6 oranında maaş zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacağız. Ancak enflasyon farkı ile yetirmek sadece enflasyon kadar zam yapmak demektir. Bu da aslında sıfır zam demektir. Gerçek zam ise enflasyon farkı üzerine refah payı verilmesi ile mümkün olur. Bu nedenle gelin 15 Ocak'ta enflasyon farkı ile yetinmeyin, memuru ve emekliyi kandırmayın, gerçekten bizi enflasyona ezdirmek istemiyorsanız refah payı uygulamasını kalıcı hale getirin. Ayrıca ekonomik kayıp yaşamamak adına enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Memur ve emeklilerin alım gücünün 2025 yılında daha da düşmemesi için yapılması gereken diğer hususları da sıralayan Geylan şunları kaydetti:

"Memur ve emeklilerin kayıplarının telafisi için ek zam yapılmalıdır.

Memur maaş zamlarının Orta Vadeli Programda hedeflenen enflasyonun altında kalmaması için maaş zamları en az gerçekleşen enflasyon düzeyine çekilmeli, OVP'de hedeflenen yüzde 4 büyüme oranı emekli ve çalışan maaşlarına yansıtılmalıdır.

Bilindiği gibi ülkemizde vergisini en düzenli ödeyen kesim kamu çalışanlarıdır. Buna rağmen kamu çalışanları yılın ikinci altı ayından itibaren vergi dilimi yükseldiği için neredeyse ilk altı ayda aldığı ücreti alamamaktadır. Bu da adaletsizliği beraberinde getirmektedir. Bu noktada devletimiz kamu çalışanlarını gözeterek, gelir vergisi oranlarını yüzde 15'e sabitlemelidir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının bir defaya mahsus yaptıkları işe ve eğitimlerine göre kadro intibakları sağlanmalıdır.

Kamu çalışanları emekli olduğunda maaşları yarı yarıya düşeceği için emekli olmak istememektedir. Hem emekliliği teşvik etmek hem de genç kardeşlerimize istihdam oluşturmak için emeklilerimizin mutlaka ücretlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada talebimiz ilave ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Geylan'dan Memurlara Refah Payı Çağrısı - Son Dakika

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