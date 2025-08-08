Giresun\'da Yatırım ve Finans Toplantısı

Giresun'da, "Finansal Piyasalarda Yatırım-Bireysel Kollektif Portföy Oluşturulması" başlıklı toplantı düzenlendi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, oda binasında organize edilen toplantıda, verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Çakırmelikoğlu, işletme yöneticilerinin faydalandığı bu tür etkinliklerin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise fındık sektöründe yaşanabilen finansman sorunlarına değindi.

Finansın hayatın ve dünyanın bir gerçeği olduğunu belirten Bölük, "Bu gerçeği doğru yönetemediğimiz zaman ülkelerde kaoslar, açlıklar, yıkımlar yaşanıyor. O halde bizim de bir an önce bunu doğru yönetebilmemiz adına Giresun özelinde böyle bir programı hazırlama ihtiyacı hissettik." dedi.

Toplantıda, uzman finans yöneticileri katılımcılara çeşitli konularda bilgi aktardı.