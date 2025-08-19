Girişimcilere 900 Bin Lira Destek - Son Dakika
Ekonomi

Girişimcilere 900 Bin Lira Destek

19.08.2025 15:39
TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO iş birliği ile BİGG GARAJ programı, girişimcilere 900 bin lira destek sunuyor.

TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde BİGG GARAJ programı ile girişimci adaylara 900 bin lira yatırım desteği verecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, (TOBB ETÜ) ASELSAN ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde, TÜBİTAK 1812 Destek Programı kapsamında yürütülen BİGG GARAJ programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği verecek. Başvuruların internet üzerinden başladığı duyuruldu.

TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2025 yılı 2'nci çağrısı kapsamında TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı, TÜBİTAK'ın girişimci adayları için verdiği 900 bin lira sermaye desteği için başvuruları almaya başladı. Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Kabul edildiği takdirde de, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira sermaye desteği alabilecek.

Ayrıca, BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşları tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Girişimciler ayrıca TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi aracılığıyla işbirliği ağlarına, potansiyel müşterilere ve finansman kaynaklarına bir adım daha yaklaşacak.

"2015'den beri 25 milyon liranın üzerinde destek sağlandı"

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin; 2015 yılından günümüze BİGG GARAJ Programı kapsamında, 20'den fazla ilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine bin 300'den fazla, mentorluk programına ise 700'den fazla girişimci katıldı ve 90'ın üzerinde ekip 25 milyon liranın üzerinde destek almaya hak kazandı. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, şirketlerini kuran girişimcilerle beraber çalışarak onların Türkiye ve yurt dışından yatırım alması ve ürünlerini pazara sunmasına destek oldu.

Destek için başvuru şartları ise şöyle: Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı 2'nci aşaması kapsamında destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak. Başvurular, 22 Ağustos 2025 tarihine kadar https://etugaraj.org/bigg-garaj/ adresi üzerinden yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Karatay Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Aselsan, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilere 900 Bin Lira Destek

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
SON DAKİKA: Girişimcilere 900 Bin Lira Destek - Son Dakika
