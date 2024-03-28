Global Halka Arz Sayısı İlk Çeyrekte Yüzde 7 Azaldı

Global halka arz sayısının bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 287 olduğu belirtildi.
Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2024 Raporu'nun ilk çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.
Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 287 oldu.
İlk çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 22,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Halka arz yoluyla elde edilen gelirde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7 yükseliş oldu.
Raporda, "Değerleme ve fiyatlandırma seviyelerindeki iyileşme, hem ihraççılar hem de yatırımcılar arasında artan güveni yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.
Halka arz sayısındaki gerilemede Asya-Pasifik tarafında görülen zayıflık etkili oldu.
Bu dönemde ABD'de gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı 43'ten 52'ye, elde edilen gelir de yüzde 178 artışla 8,4 milyar dolara yükseldi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.
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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.
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