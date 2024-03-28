Global Halka Arz Sayısı İlk Çeyrekte Yüzde 7 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Global Halka Arz Sayısı İlk Çeyrekte Yüzde 7 Azaldı

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin açıkladığı rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 287 oldu. İlk çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 22,1 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'de gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı ise 43'ten 52'ye yükselirken, elde edilen gelir yüzde 178 artışla 8,4 milyar dolara ulaştı.

28.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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Global halka arz sayısının bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 287 olduğu belirtildi.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2024 Raporu'nun ilk çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 287 oldu.

İlk çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 22,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Halka arz yoluyla elde edilen gelirde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7 yükseliş oldu.

Raporda, "Değerleme ve fiyatlandırma seviyelerindeki iyileşme, hem ihraççılar hem de yatırımcılar arasında artan güveni yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Halka arz sayısındaki gerilemede Asya-Pasifik tarafında görülen zayıflık etkili oldu.

Bu dönemde ABD'de gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı 43'ten 52'ye, elde edilen gelir de yüzde 178 artışla 8,4 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Global Halka Arz Sayısı İlk Çeyrekte Yüzde 7 Azaldı - Son Dakika

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