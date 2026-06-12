Global Ports Holding, Karayipler'de Yeni Liman İşletecek - Son Dakika
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Global Ports Holding, Karayipler'de Yeni Liman İşletecek

12.06.2026 10:53
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Global Ports Holding, St. Vincent ve Grenadinler'de kruvaziyer limanı işletmesi için ön anlaşma imzaladı.

Global Yatırım Holding'e bağlı kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, St. Vincent ve Grenadinler hükümeti ile St. Vincent ve Grenadinler Kruvaziyer Limanı'nın işletmesine yönelik münhasır müzakerelerin yürütülmesi amacıyla ön anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Ports Holding, Karayipler'deki beşinci limanını portföyüne katmak için çalışmalara başladı.

Şirket bu kapsamda St. Vincent ve Grenadinler'de uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyecek önemli bir adım attı.

Söz konusu adım doğrultusunda Global Ports Holding, St. Vincent ve Grenadinler hükümeti ile St. Vincent ve Grenadinler Kruvaziyer Limanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik münhasır müzakerelerin yürütülmesi amacıyla ön anlaşma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilecek müzakerelerin ardından anlaşmanın sağlanması halinde Global Ports Holding, Karayipler'deki beşinci limanı portföyüne katacak.

Taraflar arasında nihai anlaşmaların sağlanması ve imtiyaz hakkının elde edilmesi halinde, şirket, St. Vincent ve Grenadinler Kruvaziyer Limanı'nda yanaşma kapasitesinin artırılması, daha büyük kruvaziyer gemilerine hizmet verilmesi ve yolcu deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla iki aşamalı bir yatırım programının hayata geçirilmesini planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, dünyanın en yoğun kruvaziyer rotalarına sahip Karayipler'de daha da güçlendiklerini belirtti.

Kutman, yeni anlaşmanın "dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi" ünvanlarını daha da pekiştirdiğini vurgulayarak, "Limanda operasyonları devralmamız halinde hızlı bir şekilde yatırımları hayata geçirmeye başlayacağız. Global Ports Holding'in küresel ağına eklenmesi ile limanın çok daha aktif bir konuma gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karayipler, Ekonomi, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Global Ports Holding, Karayipler'de Yeni Liman İşletecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Turhan Sibel Turhan:
    güzel de şu pratik olarak turist getirdikten sonra ne kadar işim değişecek benim merak ediyom böyle projeler ben miyim eksi artı biraz da gemi işçilerinin durumunun iyiye gitmesi gerekiyo 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Nuri Ak Mahmut Nuri Ak:
    yine türkiye'de böyle bir şey yapılsa aylarca müzakere ederler ama yine de olmaz avrupada böyle işler 3 ayda biter sonra da kâr ettiler biz burada hep gecikeriz 0 0 Yanıtla
  • Ercan Kalkan Ercan Kalkan:
    şirketler ne yaparsa yapsın gençler artık bunlarla umursamıyo zaten farklı şeyler düşünüyo hepsi başka yerlere gitmek istiyo bu da normal 0 0 Yanıtla
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