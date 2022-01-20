Gökbel Barajı, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Gökbel Barajı, Aydın'da 7 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Aydın'ın Çine ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak su tutmaya başlayan Gökbel Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açıldı. Ülkenin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, Gökbel Barajı bölge tarımına büyük katkı sağlayacak. Temelden yüksekliği 62.5 metre ve su depolama kapasitesi 13 milyon metreküp olan Gökbel Barajı'nda yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge ekonomisinde yıllık 561 milyon 200 bin zirai gelir artışı sağlanacak. Gökbel Barajı'nda depolanacak su ile Çine Ovası'nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı ve Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Yatırım bedeli 360 milyon olan Gökbel Barajı, aynı zamanda Aydınlı 7 bin 200 kişiye de istihdam sağlayacak. - AYDIN