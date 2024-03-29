Goldman Sachs analistleri, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle Türk lirası üzerindeki baskının arttığı bir ortamda, bu pazar İstanbul'da yapılacak seçimlerin TL üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor. Kevin Daly liderliğindeki analistler, "Sonuçlara İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerde itiraz edilmemesi durumunda Türk lirası için olumlu olacaktır" dedi.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı kritik görülüyor. CHP'den Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'den Murat Kurum'un yarıştığı seçimlerin olası sonuçlarını yatırımcılar da takip ediyor. İstanbul'daki yarış, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi mücadelenin sembolü olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Goldman analistleri seçim sonucunun mevcut para ve maliye politikalarında bir değişikliğe neden olacağını düşünmedikleri görüşünde. Analistler, seçimlerden sonra rezervler ve lira üzerindeki baskının azalmasını beklediklerini belirtti ve Merkez Bankası'nın sıkı politikayı sürdüreceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyonun beklenenden daha kötü çıkması, bu yıl dolar karşısında değerinin yüzde 9'unu kaybeden Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca seçim sonrası TL'nin keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği beklentileri de döviz talebini yükseltmişti.
Seçimlerden sonra liranın keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği endişelerinin arttığını belirten uzmanlar, Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artışının "böyle bir devalüasyonun olası olmadığına dair güçlü bir sinyal gönderdiğini" söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen 'Turuncu Konuşalım' etkinliği kapsamında Bursa'da 'Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, Bursa'nın tasarım vizyonu ve liderliği desteklenirken, yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamların önemi vurgulandı. Ayrıca, endüstriyel tasarımın sektörel sorunları, destekler ve yol haritası da ele alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor. Kasımiye-1 ve Kasımiye-2 su depo çalışmalarında incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 30'u geçtiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Mardin'in günlük insani kullanım su ihtiyacı karşılanacak.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında ihracat yüzde 14 azalarak 73 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 26,5 oranında azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 16 azaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının devam ettiğini açıkladı. Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde taşımak için hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrasıyla ilgili ekonomik anlamda çok sayıda iddia ortaya atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Sigaraya 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik dev bir zam geleceği iddia edildi.
Adana'nın 9 ilçesinde yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında, 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, dağıtım programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı ve desteklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.
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