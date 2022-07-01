Göle TİGEM, İstanbul'a bin adet büyükbaş kurbanlık getirdi - Son Dakika
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Göle TİGEM, İstanbul'a bin adet büyükbaş kurbanlık getirdi

01.07.2022 14:34

Göle TİGEM, İstanbul'a bin adet büyükbaş kurbanlık getirdiİSTANBUL Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ardahan'ın Göle ilçesinde yetiştirdiği bin adet büyükbaş kurbanlığı İstanbul'a getirdi.

Göle TİGEM, İstanbul'a bin adet büyükbaş kurbanlık getirdi

İSTANBUL Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ardahan'ın Göle ilçesinde yetiştirdiği bin adet büyükbaş kurbanlığı İstanbul'a getirdi.

Bu yıl İstanbul'a geçtiğimiz yıla göre daha az kurbanlık geldi. Bu kapsamda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Ardahan'ın Göle ilçesinde yetiştirilen bin büyükbaş hayvan, Avcılar Kurbanlık Pazarı'na getirildi. Pazarda toplam bin büyükbaş ve 2 bin küçükbaş kurbanlık bulunuyor. Küçükbaş kurbanlıklar 2 bin lira ila 3 bin 500 liradan satılıyor. Büyükbaş kurbanlıklar ise 20 bin lira ila 50 bin liradan alıcısını bekliyor. Altun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altun, daha az maliyetle kurbanlıkları yetiştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Altun, "Avcılar Kurbanlık Pazarı'nda yaklaşık olarak bin büyükbaş ve 2 bin küçükbaş kurbanlıklar bulunuyor. Başka kurbanlık alanlarıyla buranın biraz farkı var. Buradaki hayvanlar Göle TİGEM'de yetişenler. Göle'nin organik ve doğal olması bu konuda önem arz ediyor. Göle TİGEM daha düşük maliyetle hayvanları besleyip getirdiği için diğer pazarlara göre yüzde 20 daha ekonomik diyebiliriz. Devletimiz bu işe de el attı, elini taşın altına koydu. TİGEM çiftliklerinde yetiştirilen hayvanları getirdik. İnsanlarımız bayramda mağdur olmasın. Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. TİGEM içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları besleyip etin maliyetini düşürdük" dedi.

Geçen seneye göre İstanbul'a yüzde 30 daha az hayvan geldiğini aktaran Altun, "Biz de İstanbul'daki vatandaşlar kurbansız kalmasın diye geldik. Pazarımızda küçükbaş kurbanlığın ortalama fiyatı 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında seyrediyor. Büyükbaşlar ise 20 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş hisse 3 bin 250 liradan 7 bin liraya kadar çıkıyor ve bu hisse alacağı kiloya göre değişiyor. Örneğin 30 kilo et alan bir hissedar, 4 bin liraya alabilecek" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alırken hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğine dikkat edilmesin gerektiğini aktaran Altun, "Hayvanın doğal bir ortamda beslendiğine dikkat etmemiz lazım. Tamamen İslam kuralları içerisinde kurban ibadetimizi yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Göle TİGEM, İstanbul'a bin adet büyükbaş kurbanlık getirdi - Son Dakika

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