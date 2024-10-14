Gözlükten Vazgeçmek İsteyenlere Yeni Tedavi Yöntemleri

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Medipol Sağlık Grubundan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, gözlükten ve kontakt lensten bağımsız yaşamak isteyenlere yönelik "Fakik Göz İçi Lens" ve "No Touch Lazer" tedavi yöntemlerini anlattı.

Gruptan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla yapılan No Touch Lazer tedavisinin ve Fakik Göz İçi Lens uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve bu sayede hastaların gözlük ve kontakt lensten bağımsız, yaşam kaliteleri artmış olarak hayatlarına devam edebildiğini aktardı.

Miyopi, astigmatizma ya da hipermetropi olarak adlandırılan kırma kusurlarının tedavisinde öncelikle hastanın iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, daha sonra yapılan tetkiklerle tedavi yöntemini kararlaştırdıklarını kaydetti.

Gözde lazer tedavilerinin farklı başlıklarda değerlendirildiği bilgisini paylaşan Yıldırım, "Bunlardan biri gözün yüzeyine lazer uygulama şeklinde yaptığımız PRK ya da No Touch tedavisi olarak adlandırdığımız yöntemdir. Diğer tedavi yöntemimiz ise lasik olarak adlandırdığımız ve korneanın dokusundan bir tabaka kaldırıp ardından lazer uygulaması şeklinde yaptığımız yöntemdir. Lazer, uygulamaları cerrahi tecrübemizle ve yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla birlikte güvenli bir şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kontakt lens kullanmak istemeyen, gözü lazer için uygun olmayan, korneası farklı nedenlerden dolayı lazer tedavisine uygun olmayan gözlerde de Fakik göz için lens seçeneklerinin mevcut olduğuna değinen Yıldırım, bu tedavileri yapmadan önce ve yaptıktan sonra da hastaların dikkatli değerlendirilmeleri ve kontrollerine aksatmadan gelmelerinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

"İlk 2 günde yanma, batma, bir takım ağrılar olabiliyor"

Lazer tedavileri altında birçok seçeneğin olduğunu aktaran ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde hastanın yaşam şekli ve yaptığı işin belirleyici olabildiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Travmaya açık, korneasında bir takım problemler olan hastalarda ya da ince kornealı vakalarda diğer özellikler uygunsa PRK ya da No Touch Lazer olarak adlandırdığımız tedavileri uygulayabiliyoruz. Bu tedavi yönteminin küçük bir dezavantajı da bulunuyor. Özellikle ilk 2 günde yanma, batma, bir takım ağrılar olabiliyor. Astigmatizma'nın etkin düzeltilmesinde ve hastanın birinci gün hemen hayatına dönebilme imkanı sunması açısından geleneksel lasik yöntemleri de hala popüler. Lasik yöntemi de oldukça iyi bir yöntem. İyi cerrahi tekniği yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla birlikte uyguladığımızda kırma kusurlarını etkin bir şeklide tedavi edebiliyoruz."