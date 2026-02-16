Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

16.02.2026 09:48
Gram altın 7 bin 9 lira seviyesinde işlem görmekte, piyasalardaki düşük işlem hacmi fiyatları etkiliyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 9 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 üstünde 7 bin 73 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 9 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 128 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 873 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 2,4 artarak 5 bin 33 dolara çıkan altının onsu, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,9 azalışla 4 bin 987 dolardan işlem görüyor.

ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi cuma günü altın fiyatlarını desteklerken, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kar satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde fiyatlarda düşüşler öne çıkıyor.

ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajlar da önem taşıyor. Tutanaklardan faiz indirimlerine ilişkin olumlu açıklamalar gelmesi durumunda hisse senedi piyasalarının pozitif etkilenebileceği, temkinli mesajlar gelmesi durumunda ise doların güçlenebileceği, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
