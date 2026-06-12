Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

Gram Altın Güne Düşüşle Başladı
12.06.2026 10:01
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Gram altın 6,214 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışın altında değer kaybediyor.

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 214 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üstünde 6 bin 261 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 214 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 290 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 azalışla 4 bin 177 dolarda seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflamasına karşın, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına yönelik beklentilerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirecek olması da teknoloji hisselerine ilginin tekrar artacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, bu gelişmelerle yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meral Altınışık Meral Altınışık:
    altın düşüşe geçti arkadaş bu sefer fed'in tavırları da belli etti zayıf kaldı ama trump ile iran anlaşması da var tabii böyle oyunlar oynanıyo her zaman böyle devam ederse altın yine yükselir inşallah 0 0 Yanıtla
  • Dicle Aksoy Dicle Aksoy:
    6214 liradan mı işlem görüyo hemen al işte düşmüş fiyat şimdi al sonra satarsın 0 0 Yanıtla
  • Seda Söğüt Seda Söğüt:
    altın düşüyo diye üzülüyor insanlar da ya hayvanlar için madencilik yapıyolar bunun geri dönüşü ne acaba 0 0 Yanıtla
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