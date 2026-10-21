Gram altın güne satıcılı başladı, 09.20 itibarıyla 6 bin 565 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın güne satıcılı başladı, 09.20 itibarıyla 6 bin 565 liradan işlem görüyor

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Dünü yüzde 0,32 azalışla 6 bin 573 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne satıcılı başladı ve saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 6 bin 565 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 786, cumhuriyet altını 42 bin 941 liradan satılıyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 565 liradan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 6 bin 573 liradan tamamladı.

Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 6 bin 565 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 786 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 941 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 116 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler emtia piyasasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatları artarken, bu durum enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin de yükselmesine neden oluyor. Enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın güne satıcılı başladı, 09.20 itibarıyla 6 bin 565 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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