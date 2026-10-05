Gram altın güne yükselişle başlayıp 6 bin 560 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın güne yükselişle başlayıp 6 bin 560 liradan işlem görüyor

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Gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 560 liradan işlem görüyor. ABD'de zayıf istihdam verileri ve Fed'in ekimde faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin azalması altına destek sağlarken yüksek tahvil faizleri yükselişi sınırlıyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 560 liradan işlem görüyor.

Gram altın cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 6 bin 540 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 560 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 820 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 80 liradan satılıyor.

Altının onsu da yüzde 0,3 artışla 4 bin 152 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları için bir miktar destek sağlıyor.

Diğer taraftan yüksek tahvil faizleri ve enerji kaynaklı enflasyon risklerinin yeniden güçlenmesi altının yükseliş potansiyelini sınırlamaya devam ediyor.

Bu hafta Fed'in üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gittiği eylül toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Tutanakların, para politikasının izleyeceği yöne ilişkin daha fazla ipucu vermesi beklenirken, tutanaklardan gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu verileri ile dünya genelinde açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

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