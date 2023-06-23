Gram Altın Tarihi Zirvesine Ulaştı, Ons Altın En Büyük Haftalık Kaybına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gram Altın Tarihi Zirvesine Ulaştı, Ons Altın En Büyük Haftalık Kaybına Hazırlanıyor

23.06.2023 11:51

Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra yükselişine ivme kazandıran dolar/TL'den destek bulan gram altın, tarihi zirvesine çıktı. Ons altın ise cuma günü son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımını ima etmesinin ardından şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor. Fed Başkanı Powell, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bundan sonra 'dikkatli bir hızda' artıracağını söyledi.

Şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybına hazırlanan ons altın, son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken; Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra yükselişine ivme kazandıran dolar/TL'den destek bulan gram altın, tarihi zirvesine çıktı.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNE ULAŞTI

Buna göre, ons altın ons başına 1.916 dolar seviyesinden işlem görürken; ons altın ve bankalararası dolar kuru üzerinden hesaplanan gram altın, dolar/TL'nin 25,48 seviyesini görmesiyle 1.567 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın rekor sonrası bir miktar geri çekilerek 1557,67 TL seviyesinden alıcılarıyla buluşuyor.

EN BÜYÜK HAFTALIK KAYBINI YAŞAMAYA HAZIRLANIYOR

Ons altın ise cuma günü son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Ons altın ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımını ima etmesinin ardından doların güçlenmesiyle şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor.

"FAİZ ORANLARI 'DİKKATLİ BİR HIZDA' ARTIRILACAK"

Dolar endeksi ise küresel riskten kaçınma eğiliminden destek alarak ons altını denizaşırı yatırımcılar için daha az cazip hale getiriyor. Buna göre Fed Başkanı Powell, Kongre'deki ikinci gününde tarihi para politikası sıkılaştırma turu durma noktasına gelirken, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bundan sonra "dikkatli bir hızda" artıracağını söyledi. Ancak, ABD işsizlik başvuruları geçen hafta 21 ayın en yüksek seviyesinde sabit kaldı ve Fed'in agresif faiz artışları karşısında potansiyel olarak iş gücü piyasasının yumuşadığını gösterdi.

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Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor

Merkez Bankası, Ons Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Tarihi Zirvesine Ulaştı, Ons Altın En Büyük Haftalık Kaybına Hazırlanıyor - Son Dakika


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