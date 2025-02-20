Grip ve HMPV Tehdidi Artıyor

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Bayındır İçerenköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzman Dr. Fatma Nur Özdoğan, grip belirtilerinin genellikle aniden ortaya çıktığını, İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonunun ise genellikle soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarla kendini gösterdiğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, kış aylarının gelmesiyle birlikte mevsimsel grip ve HMPV gibi solunum yolu hastalıkları artan bir tehdit oluşturuyor.

Grip, influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olup, hafif seyreden vakaların yanı sıra ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. İnfluenza virüsleri, gripli kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan damlacıklarla bulaşırken, virüs bulaşmış yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze temas etmesiyle de hastalık yayılabiliyor. HMPV ise öksürme, hapşırma, yakın temas veya kontamine yüzeylere dokunulması yoluyla bulaşıyor.

Hem grip hem de HMPV, toplumsal sağlık açısından büyük bir tehdit oluştururken, farkındalık ve korunma önlemleri bu hastalıkların yayılmasını engellemeye yardımcı olabiliyor.

Açıklama da görüşlerine yer verilen Bayındır İçerenköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzman Dr. Fatma Nur Özdoğan, mevsimsel grip ve HMPV'den korunma yolları ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Grip belirtilerinin genellikle aniden ortaya çıktığını aktaran Özdoğan, ateş ve titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ve vücut ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk ve bitkinlik, çocuklarda kusma ve ishalin hastalık semptomları olduğu bilgisini verdi.

HMPV enfeksiyonunun ise genellikle soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarla kendini gösterdiğini belirten Özdoğan, öksürük, ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, vücut ağrıları ve baş ağrısının hastalık belirtileri olduğu kaydetti.

Grip hastalığı ve HMPV enfeksiyonunun bazı kişilerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Özdoğan, şunları kaydetti:

"Grip hastalığına karşı yüksek risk grubundaki kişiler, 65 yaş ve üzeri bireyler, 2 yaş altındaki çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler, şeker hastalığı ve diğer metabolik hastalıkları olanlar, astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olanlar, kalp ve damar hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser hastaları, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları), kronik kan hastalığı olanlar, huzurevi veya bakımevi gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlar, obezite problemi olanlar ve gebeler olarak sıralanabilir. Özellikle bebekler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, kronik akciğer hastalıkları (KOAH, astım gibi) olanlar ve 5 yaş altındaki çocuklar, HMPV enfeksiyonunu daha ağır geçirebilir. Bu gruptaki bireylerin grip veya HMPV belirtileri gösterdiklerinde hızlı bir şekilde tıbbi destek almaları büyük öneme sahip."

"Risk grubundaysanız, her yıl grip aşısı yaptırın"

Özdoğan, grip ve HMPV enfeksiyonundan korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek içi grip aşısı olunması tavsiyesinde bulundu.

Özdoğan, "Özellikle risk grubundaysanız, her yıl aşı yaptırın. Doktor reçete ederse antiviral ilaçları kullanın. Hastayken evde kalın ve insanlarla temastan kaçının. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu mendille kapatın. Kullanılmış mendilleri hemen atın. Maske kullanımı virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın. Sabun yoksa alkol bazlı el antiseptiği kullanın. Ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın ve yüzeyleri düzenli olarak temizleyin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Yeterli uyku alın, dengeli beslenin, bol sıvı tüketin ve stresten kaçının. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Paylaşılan eşyaları kullanmaktan kaçının. Evde kalmak, hastalık yayılımını engelleyecektir." önerilerinde bulundu.

Grip ve HMPV'nin tedavi yöntemleri

Grip ve HMPV enfeksiyonlarının tedavisi farklı yaklaşımlar gerektirdiğine işaret eden Özdoğan, "Grip hastalığının teşhisi, çeşitli tanı testleriyle konulur ve tedavisinde influenza virüslerine etkili antiviral ilaçlar kullanılır. Antibiyotikler grip tedavisinde etkili değildir, çünkü grip, bakterilerden değil virüslerden kaynaklanır. Çoğu kişi grip hastalığını hafif geçirir ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan iyileşir." değerlendirmesinde bulundu.

Komplikasyon riski yüksek olan kişilerin veya hastalığı ağır geçirenlerin mutlaka doktora başvurması ve tedaviye erken başlamasının önemine dikkati çeken Özdoğan, "HMPV enfeksiyonu ise genellikle soğuk algınlığına benzer hafif semptomlar gösterir ve tedavi çoğunlukla semptomatik destekleyici bir yaklaşımdır. Şu an için HMPV enfeksiyonuna yönelik onaylanmış bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Ancak semptomlar kötüleşirse, özellikle risk altındaki kişiler bir sağlık profesyoneline başvurmalı ve gereken tedaviye başlanmalıdır." açıklamasını yaptı.

HMPV'nin, grip ve Kovid-19 gibi benzer solunum yolu hastalıklarıyla karışabildiğini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ateş, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi benzer semptomlara sahip oldukları için farklı solunum yolu hastalıklarını birbirinden ayırmak zordur. Ancak tedavi, özellikle hastalığı ağır geçiren ve risk grubundaki kişilerde farklılık gösterebilir. Kovid-19 ve İnfluenza (grip) için belirli antiviral tedavi seçenekleri vardır. Tedaviye başlanmadan önce hastalık etkenini belirlemek için tanı testleri yapılmalıdır. PCR testi, HMPV'nin teşhisinde kullanılan en güvenilir yöntemdir, ancak çoğu vakada hastalık hafif seyrettiği için her hasta için bu testin yapılması gerekmeyebilir."