GSO'dan Güney Afrika Tanıtım Programı - Son Dakika
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Ekonomi

GSO'dan Güney Afrika Tanıtım Programı

GSO\'dan Güney Afrika Tanıtım Programı

GSO, ihracatçı firmalar için Güney Afrika pazarına yönelik bilgilendirme programı düzenledi.

14.11.2024 14:51
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından üyelerin hali hazırda ihracat yaptıkları ülkelerde ihracat hacimlerini artırmalarına ve yeni hedef pazarlarda ikili ticari ilişkiler oluşturmalarına ve ihracatçı firmaların Güney Afrika pazarına dair kapsamlı bilgiler edinmelerine imkan tanımak amacıyla, "GSO Hedef Ülke Tanıtım Günleri-Güney Afrika Cumhuriyeti" programı düzenlendi.

GSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu ve Fahri Konsoloslar Derneği Başkanı İsmail Tamer Taşkın, Zambiya Gaziantep Fahri Konsolosu Özlem Işık, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Güney Afrika Cumhuriyeti İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Bülent Baharoğlu, İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Suat Havcarcı, Güney Afrika Cumhuriyeti Pretoria Ticaret Müşavirleri İlker Eralp ve Bengü Okur Erdoğan ile firma temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, "Afrika Ülkeleri ile ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda bu bölgelere yönelik ikili ticaretimiz artarak devam etmektedir. Sahra altı olarak tabir edilen Afrika ülkelerine açılan kapı konumundaki Güney Afrika, kıtanın ticaret merkezi durumundadır. AB ve ABD pazarlarına gümrüksüz giriş imkanı olan ve dış ticaret fazlası veren bir ülke olarak Güney Afrika ile yürütülecek ekonomik ilişkiler üretim ve ihracat üssü şehrimiz için de önem taşımaktadır" dedi.

AB ülkelerindeki durgunluk ve Ortadoğu'daki kaotik ortam göz önünde bulundurulduğunda hedef pazar olan Afrika ve özellikle Güney Afrika ile ikili ticareti geliştirmek için bu tür organizasyonları çok değerli bulduklarını söyleyen Bora Tezel, "Gaziantep'ten 2023 yılında Güney Afrika'ya 21 milyon 494 bin dolarlık ihracat yapmışız. Güney Afrika'ya ihracatımızda, dünya lideri olduğumuz halı sektörü başta olmak üzere kakaosuz şekerli mamuller, kimya ve plastik mamulleri, dokunmamış kumaşlar ilk sırada yer alıyor. Güney Afrika'ya gönderebileceğimiz çok fazla ürün var. Bu programın da bu güçlü potansiyelin değerlendirilmene katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu ve Fahri Konsoloslar Derneği Başkanı İsmail Tamer Taşkın, Afrika pazarındaki fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Afrika'da yatırım, Bölgesel Ekonomik Oluşumlar ve Türk firmalarına yönelik iş imkanları gibi konular hakkında sunumu gerçekleştirirken, Güney Afrika Cumhuriyeti İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Bülent Baharoğlu ise iş konseylerinin dağılımları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ithalat ve ihracat verileri, swot analizleri ve Temsilcilikleri hakkında bilgiler verdi.

İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Suat Havcarcı da konuşmasında iki ülke arasında karşılıklı ticaretin artmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bizler yerli ve milli üreticiler olarak Afrika pazarına açılmalı ve ticaretimizi orada da sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Pretoria Ticaret Müşavirleri İlker Eralp ve Bengü Okur Erdoğan da yaptıkları sunum ile Güney Afrika Cumhuriyeti gibi katsayısı, temel ekonomik göstergeleri, durum tespitleri, dış ticaret ürün grupları ve ikili ticari ilişkiler hakkında katılımcılar ile bilgi paylaşımında bulundular.

Program soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gaziantep Sanayi Odası, Güney Afrika, gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO'dan Güney Afrika Tanıtım Programı - Son Dakika

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