GSO TOBB delegeleri 80. genel kurula katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

GSO TOBB delegeleri 80. genel kurula katıldı

GSO TOBB delegeleri 80. genel kurula katıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri, TOBB 80. Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Ankara'da gerçekleştirildi. GSO adına TOBB delegeleri ve diğer katılımcılar, konuşmalar ve sunumların ardından genel kurulun sona erdiğini belirterek TOBB Başkanı'na teşekkür etti. Ayrıca genel kurul kapsamında hizmet şeref belgesi takdim töreni düzenlendi.

16.05.2024 16:01
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri, TOBB 80. Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB 80. Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanları, Oda/Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri ve çok sayıda davetlinin katılımları ile Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul'a GSO adına TOBB delegeleri Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Burhan Çağdaş, Cemil Turgay Direkçi, Metin Erturhan ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurulunun açılış konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "72 yıldır ülkemizin kalkınmasına katkı veren, el birliği, gönül birliği ve akıl birliği ile nice başarılara imza atan TOBB Ailesi üyelerine teşekkür ediyorum. Kurucularımızı ve emeği geçenleri şükranla yad ediyorum. Allah bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken herkesin başarılarını daim kılsın" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve komisyonların sunuşlarının gerçekleştirmelerinin ardından genel kurul sona erdi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek genel kurulun ülkemize ve tüm oda/borsa camiasına hayırlı olmasını dilediler.

Ayrıca TOBB Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, TOBB delegesi olarak 10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyelere hizmet şeref belgesi takdim töreni düzenlendi.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, GSO Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Burhan Çağdaş'a Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO TOBB delegeleri 80. genel kurula katıldı - Son Dakika

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