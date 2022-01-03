GTB'de geçen yıl 10,7 milyar liralık fındık ve mamulleri işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'nda (GTB) 2021 yılında 10 milyar 700 milyon lirayı aşkın fındık ve mamullerinin işlem gördüğü bildirildi.

GTB'den yapılan yazılı açılamada, geçen yıl borsada 10 milyar 917 milyon 125 bin lira değerinde çeşitli ürünlerin işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Fındık ve fındık mamullerinin ilk sırada yer aldığı aktarılan açıklamada, bu ürünlerin toplam değerinin 10 milyar 700 milyon 154 bin 396 lira olduğu ifade edildi.

Açıklamada, GTB'de, 137 milyon 159 bin 344 lira değerinde yaş çay yaprağının yanı sıra 62 milyon 552 bin 450 liralık fındık yağı ve 17 milyon 259 bin liralık diğer gıda maddelerinin işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.