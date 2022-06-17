Gümrük Muhafazadan Mersin ve İzmir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük Muhafazadan Mersin ve İzmir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

17.06.2022 09:57
Gümrük Muhafazadan Mersin ve İzmir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İzmir'de yürütülen operasyonlarda 14 milyon 28 bin boş makaron (filtresiz sigara kağıdı), 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İzmir'de yürütülen operasyonlarda 14 milyon 28 bin boş makaron (filtresiz sigara kağıdı), 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafazanın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamındaki istihbarat faaliyetleri sonucu, Mersin'de kaçak sigara üreticilerinin üretim yeri ve depo olarak kullandığı 2 adres tespit edildi.

Takip altına alınan adreslerde, bandrolsüz makaronlar olduğunun tespiti üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince buralara eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 11 milyon 400 bin kaçak makaron bulundu.

İzmir'de depo operasyonu

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde, Bornova'da bir adresin yasa dışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığını belirledi.

Savcılıktan alınan izinle harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüpheli adreste yaptıkları aramada, 2 milyon 628 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu, ele geçirilen makaronların kaçak tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bunların yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 14 milyon 28 bin boş makarona, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütüne el konuldu. Olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
İzmir polisi 37 öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi İzmir polisi 37 öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi
Kaynak: AA

Mersin, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrük Muhafazadan Mersin ve İzmir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:05:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gümrük Muhafazadan Mersin ve İzmir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement