Son dakika haber... Nisan ayında 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırıldı - Son Dakika

Nisan ayında 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırıldı

Nisan ayı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 29,5 milyar dolar oldu

ANKARA - Nisan ayında 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırıldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyada meydana gelen gelişmelerin ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine, avro bölgesinde ise son 25 yılın zirvesine çıkması ile yansıdığına vurgu yaparak, büyümenin yanı sıra dünya ticaretinde de olumsuz tahminlerin dikkati çektiğini dile getirdi.

"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur"

Bakan Muş, küresel ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatta 2021 yılındaki başarının 2022 yılının ilk dört ayında da aynı performansını devam ettirdiğini belirterek, "Geride bıraktığımız Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı özelliğini taşımaktadır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz, bu yıl ilk üç ayında olduğu gibi bu ayda da devam etmiştir" dedi.

Bir günde yapılan en yüksek ihracat

Bakan Muş, 29 Nisan'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracat hacminin, cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat olduğu bilgisini verdi.

"Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükselmiştir"

Muş, nisan ayında dış ticaret hacminin 2021'in aynı ayına göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

"Nisan ayı ithalatımız ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolara gelmiştir"

Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Nisan ayı ithalatımız ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolara gelmiştir. Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır."

"İthalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum"

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının etkisiyle tüm dünyada enerji fiyatlarında artışların yaşandığını ve bu durumun Türkiye'yi de özellikle ithal fiyatlar bağlamında yukarı yönlü baskı oluşturarak etkilediğini savunan Bakan Muş, "Devam etmekte olan savaş, bu bağlamda artan gerginlik ve Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kalıcı biçimde azaltma çabalarına Rusya'nın verdiği karşılık, enerji emtialarında yüksek fiyatların kalıcılığı ve fiyat dalgalanması riskini gündemden düşürmemektedir. Dolayısıyla ithalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

2021 yılının devamında, ilk dört ayda gösterilen performansın düreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacaklarına inançlarının tam olduğuna vurgu yapan Bakan Muş, "Çünkü özellikle pandemi dönemi de göstermiştir ki Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. Güçlü üretim alt yapısıyla önemli bir üretim üssüdür. 240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, hizmet sektörünün genelini kapsayan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri vesilesiyle hizmet ihracatı yapan kuruluşların pazara giriş, tescil ve koruma, yurtdışı etkinlik katılımı, sanal fuar organizasyonu, reklam, tanıtım, pazarlama gibi harcamalarının yıllık 9,6 milyon liraya kadar desteklenebileceğini söyledi.

Muş, eğitim, fuarcılık, kültürel endüstri, lojistik ve taşımacılık, sağlık ve spor turizmi, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmeteler olmak üzere 9 farklı sektöre yönelik desteklerin verileceğini ifade ederek, "Sağlık ve spor turizm hizmetleri sektörlerinin gelişimi, pazar araştırması, bilgiye abonelik giderleri, ülkeye giriş yapacak kişilerin girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik istihdam giderleri yıllık 9,6 milyon liraya kadar desteklenecektir" diye konuştu.

"2022 yılında hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz"

Bakan Muş, yürürlüğe giren yeni desteklerin sağladığı ivme ile 2022 yılında hizmet ihracatındaki 68 milyar dolarlık hedefin aşılacağından emin olduğunu dile getirdi.