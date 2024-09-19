Güneş Enerjisi Rekor Kırıyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Enerjisi Rekor Kırıyor!

2024'te küresel güneş enerjisi kurulumları %29 artışla 593 gigavata ulaşması bekleniyor.

19.09.2024 09:47
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Küresel güneş enerjisi kurulumlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 29 artışla 593 gigavata ulaşması ve sektör öngörülerini de aşarak rekor kırması bekleniyor.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'ın güneş enerjisi kapasitesindeki büyümeye ilişkin raporuna göre, dünyada güneş enerjisi kapasitesi 2023'te yüzde 87'lik artışın ardından bu yıl da büyümeyi sürdürüyor.

Güneş enerjisinde ocak-temmuz döneminde devreye alınan 292 gigavat kurulu güç dikkate alındığında, kurulumların aynı hızda gitmesi halinde bu yıl dünyada 593 gigavat ilave güneş enerjisi kapasitesinin oluşturulması bekleniyor. Bu rakam 2023'e göre yüzde 29 artış anlamına geliyor.

Söz konusu kapasite artışının sektördeki öngörüleri de aşarak rekor kırması bekleniyor.

Çin, ABD, Hindistan, Almanya ve Brezilya'nın bu yılki kapasitenin yüzde 75'ini oluşturacağı hesaplanıyor.

Ocak-temmuz döneminde devreye alınan güneş enerjisi kapasitesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış görülen Çin'in, bu yıl 334 gigavat kapasite inşa ederek dünyadaki toplam ilave gücün yüzde 56'sını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'da ise bu yıl 23 gigavat güneş enerjisi kapasitesinin devreye girmesi bekleniyor.

Türkiye'de güneş enerjisi kapasite artışı geçen yılın 2 katı

Ember'ın aylık verilerini takip ettiği ülkeler arasında bulunan Türkiye, geçen yıla göre güneş enerjisi kurulumlarını en fazla hızlandıran ülkeler arasında yer alıyor.

Portekiz'de ocak-temmuz döneminde güneş enerjisi kurulumu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,3 kat ile en yüksek artışı gösterirken, bunu Türkiye ve Hindistan takip ediyor. İki ülkede güneş enerjisi kapasitesi bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 ve 1,8 kat yüksek seyrediyor.

Dünyada ise güneş enerjisi kurulumlarının söz konusu dönemde ortalama 1,3 kat arttığı hesaplanıyor.

Analize göre ayrıca, güneş enerjisi kapasitesinde bu yılki artışın 2010'dan beri dünyada devreye alınan toplam kömür santrali kapasitesini (540 gigavat) geride bırakması bekleniyor.

Ember Elektrik Veri Analisti Euan Graham, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş enerjisinin bir kez daha beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirterek, "Güneş ayrıca küresel çapta en ucuz elektrik kaynağı olarak öne çıkıyor. Büyük piyasalardaki güçlü büyüme, dünyanın diğer bölgelerindeki hızlı ivmeyle birleşerek güneş enerjisi kapasitesinde hiç olmadığı kadar artışı beraberinde getiriyor. Ülkeler, bu teknolojinin sağlayabileceği ucuz enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için güneş enerjisini merkezine alan bir gelecek planlamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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