Güney Kore Merkez Bankası'ndan Tarife Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Güney Kore Merkez Bankası'ndan Tarife Uyarısı

01.07.2025 18:56
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Chang Yong Rhee, ABD tarifelerinin ekonomik büyümeye etkilerinden endişe ettiğini belirtti.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee, ABD tarifelerinin enflasyondan çok ekonomik büyümeye yönelik etkileri dolayısıyla endişelendiğini söyledi.

Yong Rhee, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2025 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamındaki "Değişime uyum: Makroekonomik değişim ve politika yanıtları" başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kore'de enflasyon oranının yüzde 2 civarında "iyi bir şekilde" sabitlendiğini dile getiren Yong Rhee, ABD tarifelerinin enflasyon yerine deflasyon etkisi doğurmasını beklediklerini belirtti.

Yong Rhee, "Sorunumuz enflasyonun kendisi değil, tarifelerin büyümeye etkisi." diye konuştu.

Parasal gevşeme döneminde olduklarını söyleyen Yong Rhee, "Son dönemde finansal istikrara yönelik riskler artıyor. Özellikle metropol alanlardaki konut fiyatları çok hızlı yükseliyor." ifadesini kullandı.

Yong Rhee, faiz oranlarında indirimin hızına ve zamanlamasına karar verirken finansal istikrara yönelik riskleri göz önünde bulunduracaklarını vurguladı.

Özellikle çalkantılı dönemlerde diğer merkez bankalarıyla takas hatlarının açık olmasının kritik önem taşıdığını dile getiren Yong Rheei, yeterli düzeyde döviz rezervine sahip olmanın önemine işaret etti.

Güney Kore Merkez Bankası, geçen yılın sonundan bu yana faiz oranlarını 4 kez düşürdü. Ülkede faiz oranı yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.

BoJ Başkanı Ueda, tarifelerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda da aynı oturumda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'ya yönelik gümrük vergisi açıklamalarıyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Konunun ilgili bakan tarafından müzakere edildiğini belirten Ueda, "Bu yüzden bu konuda özel bir yorum yapmaktan kaçınıyorum." dedi.

Ueda, ülkesinde manşet enflasyonun yaklaşık 3 yıldır yüzde 2'nin üzerinde olduğunu dile getirerek, gelecekteki faiz artırımlarının ücret artışı ve beklentiler dahil olmak üzere genel enflasyon dinamiklerine bağlı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Kore Merkez Bankası'ndan Tarife Uyarısı - Son Dakika

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