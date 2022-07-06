Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.07.2022 10:05
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 638 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 866 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 443 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 466 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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