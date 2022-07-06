Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 638 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 866 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 443 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 466 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.