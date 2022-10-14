Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 98 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 388 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 819 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 98 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile doğal gaz ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 167 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 940 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.