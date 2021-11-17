Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.208.807.322
|Şişe Cam
|885.249.699
|Kardemir (D)
|642.755.228
|Petkim
|616.159.410
|Yapı ve Kredi Bankası
|603.743.350
|Türk Hava Yolları
|584.514.990
|Tüpraş
|361.712.578
|SASA Polyester
|355.336.064
|Akbank
|332.712.676
|Ereğli Demir Çelik
|328.474.270
|ASELSAN
|299.261.540
|Ford Otosan
|256.065.726
|İş Bankası (C)
|240.564.672
|Koza Altın
|239.016.343
|Sabancı Holding
|209.509.526
|Odaş Elektrik
|183.833.583
|Gübre Fabrikaları
|174.993.597
|Türk İlaç Serum
|162.082.025
|Turkcell
|158.452.607
|Koç Holding
|145.501.769
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi