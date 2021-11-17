Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 1.208.807.322 Şişe Cam 885.249.699 Kardemir (D) 642.755.228 Petkim 616.159.410 Yapı ve Kredi Bankası 603.743.350 Türk Hava Yolları 584.514.990 Tüpraş 361.712.578 SASA Polyester 355.336.064 Akbank 332.712.676 Ereğli Demir Çelik 328.474.270 ASELSAN 299.261.540 Ford Otosan 256.065.726 İş Bankası (C) 240.564.672 Koza Altın 239.016.343 Sabancı Holding 209.509.526 Odaş Elektrik 183.833.583 Gübre Fabrikaları 174.993.597 Türk İlaç Serum 162.082.025 Turkcell 158.452.607 Koç Holding 145.501.769 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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