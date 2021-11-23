Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.049.089.358 Şişe Cam 1.925.017.836 Garanti BBVA 1.640.447.081 Ereğli Demir Çelik 1.305.507.122 Türk Hava Yolları 901.240.769 Yapı ve Kredi Bankası 841.122.065 Akbank 813.831.111 ASELSAN 771.235.508 Petkim 701.301.910 Koza Altın 684.300.076 SASA Polyester 625.388.074 Tüpraş 545.319.276 Koç Holding 497.090.375 İş Bankası (C) 441.073.717 Ford Otosan 404.013.264 Sabancı Holding 386.844.353 Odaş Elektrik 359.016.731 Tofaş Oto Fabrikası 352.092.628 Doğan Holding 333.032.865 Karsan Otomotiv 272.296.636 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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