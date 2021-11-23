Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.049.089.358
|Şişe Cam
|1.925.017.836
|Garanti BBVA
|1.640.447.081
|Ereğli Demir Çelik
|1.305.507.122
|Türk Hava Yolları
|901.240.769
|Yapı ve Kredi Bankası
|841.122.065
|Akbank
|813.831.111
|ASELSAN
|771.235.508
|Petkim
|701.301.910
|Koza Altın
|684.300.076
|SASA Polyester
|625.388.074
|Tüpraş
|545.319.276
|Koç Holding
|497.090.375
|İş Bankası (C)
|441.073.717
|Ford Otosan
|404.013.264
|Sabancı Holding
|386.844.353
|Odaş Elektrik
|359.016.731
|Tofaş Oto Fabrikası
|352.092.628
|Doğan Holding
|333.032.865
|Karsan Otomotiv
|272.296.636
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi