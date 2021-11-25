Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.523.377.075
|SASA Polyester
|1.466.883.220
|ASELSAN
|1.055.397.115
|Garanti BBVA
|720.911.202
|Kardemir (D)
|681.863.679
|Şişe Cam
|635.122.270
|Türk Hava Yolları
|569.651.552
|Tüpraş
|477.687.649
|Ereğli Demir Çelik
|432.130.663
|Koç Holding
|393.266.253
|Yapı ve Kredi Bankası
|382.820.365
|Akbank
|367.646.033
|Hektaş
|346.895.178
|Pegasus
|315.566.777
|Gübre Fabrikaları
|299.873.736
|Sabancı Holding
|286.760.412
|Ford Otosan
|286.319.482
|Tofaş Oto Fabrikası
|268.000.812
|Halkbank
|228.126.524
|Koza Altın
|217.099.442
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi