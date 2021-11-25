Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.523.377.075 SASA Polyester 1.466.883.220 ASELSAN 1.055.397.115 Garanti BBVA 720.911.202 Kardemir (D) 681.863.679 Şişe Cam 635.122.270 Türk Hava Yolları 569.651.552 Tüpraş 477.687.649 Ereğli Demir Çelik 432.130.663 Koç Holding 393.266.253 Yapı ve Kredi Bankası 382.820.365 Akbank 367.646.033 Hektaş 346.895.178 Pegasus 315.566.777 Gübre Fabrikaları 299.873.736 Sabancı Holding 286.760.412 Ford Otosan 286.319.482 Tofaş Oto Fabrikası 268.000.812 Halkbank 228.126.524 Koza Altın 217.099.442 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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