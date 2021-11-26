Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.627.627.387 Garanti BBVA 759.254.569 SASA Polyester 665.753.480 Yapı ve Kredi Bankası 611.707.004 Kardemir (D) 599.013.488 ASELSAN 588.793.162 Şişe Cam 557.810.005 Petkim 450.025.169 Tüpraş 419.211.890 Halkbank 408.659.496 Akbank 399.856.607 Ford Otosan 299.340.436 Pegasus 296.007.864 Hektaş 295.748.600 Ereğli Demir Çelik 289.091.895 Tofaş Oto Fabrikası 287.195.728 Koza Altın 259.511.117 Koç Holding 244.721.156 Emlak Konut GMYO 241.974.273 TAV Havalimanları 237.543.618 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira

AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor