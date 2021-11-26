Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.627.627.387
|Garanti BBVA
|759.254.569
|SASA Polyester
|665.753.480
|Yapı ve Kredi Bankası
|611.707.004
|Kardemir (D)
|599.013.488
|ASELSAN
|588.793.162
|Şişe Cam
|557.810.005
|Petkim
|450.025.169
|Tüpraş
|419.211.890
|Halkbank
|408.659.496
|Akbank
|399.856.607
|Ford Otosan
|299.340.436
|Pegasus
|296.007.864
|Hektaş
|295.748.600
|Ereğli Demir Çelik
|289.091.895
|Tofaş Oto Fabrikası
|287.195.728
|Koza Altın
|259.511.117
|Koç Holding
|244.721.156
|Emlak Konut GMYO
|241.974.273
|TAV Havalimanları
|237.543.618
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi