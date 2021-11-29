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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

29.11.2021 13:47
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.563.077.507Garanti BBVA678.954.505Şişe Cam641.152.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.563.077.507
Garanti BBVA678.954.505
Şişe Cam641.152.726
Yapı ve Kredi Bankası574.040.952
ASELSAN501.167.283
Kardemir (D)480.085.031
SASA Polyester472.968.407
Petkim322.934.554
Akbank316.811.304
Emlak Konut GMYO314.307.401
Ereğli Demir Çelik287.071.696
Tüpraş252.864.774
Sabancı Holding231.457.869
Pegasus230.223.783
İş Bankası (C)227.891.898
Koza Altın202.538.571
Hektaş202.049.361
Koç Holding194.643.474
Ford Otosan185.299.962
TAV Havalimanları168.433.621
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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