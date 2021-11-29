Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.563.077.507 Garanti BBVA 678.954.505 Şişe Cam 641.152.726 Yapı ve Kredi Bankası 574.040.952 ASELSAN 501.167.283 Kardemir (D) 480.085.031 SASA Polyester 472.968.407 Petkim 322.934.554 Akbank 316.811.304 Emlak Konut GMYO 314.307.401 Ereğli Demir Çelik 287.071.696 Tüpraş 252.864.774 Sabancı Holding 231.457.869 Pegasus 230.223.783 İş Bankası (C) 227.891.898 Koza Altın 202.538.571 Hektaş 202.049.361 Koç Holding 194.643.474 Ford Otosan 185.299.962 TAV Havalimanları 168.433.621 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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