Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.563.077.507
|Garanti BBVA
|678.954.505
|Şişe Cam
|641.152.726
|Yapı ve Kredi Bankası
|574.040.952
|ASELSAN
|501.167.283
|Kardemir (D)
|480.085.031
|SASA Polyester
|472.968.407
|Petkim
|322.934.554
|Akbank
|316.811.304
|Emlak Konut GMYO
|314.307.401
|Ereğli Demir Çelik
|287.071.696
|Tüpraş
|252.864.774
|Sabancı Holding
|231.457.869
|Pegasus
|230.223.783
|İş Bankası (C)
|227.891.898
|Koza Altın
|202.538.571
|Hektaş
|202.049.361
|Koç Holding
|194.643.474
|Ford Otosan
|185.299.962
|TAV Havalimanları
|168.433.621
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi