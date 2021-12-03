Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.684.296.626 Kardemir (D) 901.081.735 Şişe Cam 630.087.108 Petkim 618.294.617 Koza Altın 597.819.445 Ereğli Demir Çelik 591.209.703 Garanti BBVA 559.886.857 ASELSAN 452.119.548 SASA Polyester 415.170.476 TAV Havalimanları 405.448.420 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 360.713.723 Yapı ve Kredi Bankası 350.174.627 Akbank 336.457.229 Sabancı Holding 315.947.214 Ford Otosan 298.707.926 Pegasus 285.493.534 Koza Madencilik 264.499.684 Tüpraş 256.032.641 Hektaş 252.789.490 Koç Holding 247.081.726 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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