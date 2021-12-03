Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.684.296.626
|Kardemir (D)
|901.081.735
|Şişe Cam
|630.087.108
|Petkim
|618.294.617
|Koza Altın
|597.819.445
|Ereğli Demir Çelik
|591.209.703
|Garanti BBVA
|559.886.857
|ASELSAN
|452.119.548
|SASA Polyester
|415.170.476
|TAV Havalimanları
|405.448.420
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|360.713.723
|Yapı ve Kredi Bankası
|350.174.627
|Akbank
|336.457.229
|Sabancı Holding
|315.947.214
|Ford Otosan
|298.707.926
|Pegasus
|285.493.534
|Koza Madencilik
|264.499.684
|Tüpraş
|256.032.641
|Hektaş
|252.789.490
|Koç Holding
|247.081.726
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi