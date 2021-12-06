Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.638.239.305
|Türk Hava Yolları
|774.058.051
|Yapı ve Kredi Bankası
|653.637.303
|Şişe Cam
|593.423.446
|Petkim
|589.381.299
|Kardemir (D)
|569.914.353
|Koza Altın
|532.987.687
|Ereğli Demir Çelik
|496.706.065
|Akbank
|488.863.309
|TAV Havalimanları
|468.655.649
|SASA Polyester
|421.267.746
|ASELSAN
|363.134.564
|BİM Mağazalar
|317.116.689
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|299.339.328
|Emlak Konut GMYO
|271.484.839
|Koza Madencilik
|261.414.295
|Odaş Elektrik
|253.877.470
|Hektaş
|241.952.357
|Vakıflar Bankası
|238.891.547
|İş Bankası (C)
|232.799.870
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi