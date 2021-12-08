Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.430.016.510 Garanti Bankası 2.415.660.640 Türk Hava Yolları 2.109.489.660 ASELSAN 1.617.318.873 Kardemir (D) 1.346.828.603 Yapı ve Kredi Bankası 953.944.778 Petkim 794.049.484 Ereğli Demir Çelik 739.269.932 İş Bankası (C) 642.159.094 Akbank 630.853.019 TAV Havalimanları 591.450.384 Hektaş 513.888.300 SASA Polyester 509.183.828 Koza Altın 491.250.843 Pegasus 444.295.355 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 401.695.649 Sabancı Holding 384.108.978 Bim Mağazalar 379.655.709 Tüpraş 374.127.496 Vakıflar Bankası 340.938.574 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış!

Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz

Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş

Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum

Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı