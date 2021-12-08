Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.430.016.510
|Garanti Bankası
|2.415.660.640
|Türk Hava Yolları
|2.109.489.660
|ASELSAN
|1.617.318.873
|Kardemir (D)
|1.346.828.603
|Yapı ve Kredi Bankası
|953.944.778
|Petkim
|794.049.484
|Ereğli Demir Çelik
|739.269.932
|İş Bankası (C)
|642.159.094
|Akbank
|630.853.019
|TAV Havalimanları
|591.450.384
|Hektaş
|513.888.300
|SASA Polyester
|509.183.828
|Koza Altın
|491.250.843
|Pegasus
|444.295.355
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|401.695.649
|Sabancı Holding
|384.108.978
|Bim Mağazalar
|379.655.709
|Tüpraş
|374.127.496
|Vakıflar Bankası
|340.938.574
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi