Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.614.088.100
|Türk Hava Yolları
|1.851.105.663
|Şişe Cam
|1.714.540.940
|Kardemir (D)
|1.519.911.928
|Akbank
|1.515.407.613
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.330.461.048
|Ereğli Demir Çelik
|1.326.877.110
|SASA Polyester
|1.176.170.855
|Petkim
|1.128.003.489
|Emlak Konut GMYO
|1.009.641.258
|ASELSAN
|998.121.823
|İş Bankası (C)
|888.854.554
|Koza Altın
|880.117.244
|Tüpraş
|718.270.200
|Doğan Holding
|613.179.863
|Vakıflar Bankası
|605.035.092
|Sabancı Holding
|589.585.665
|Halkbank
|578.257.388
|Türk Telekom
|547.199.030
|Şekerbank
|520.897.033
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi