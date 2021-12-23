Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.987.815.893
|Şişe Cam
|1.408.146.970
|Ereğli Demir Çelik
|1.190.143.932
|Kardemir (D)
|949.335.604
|Tüpraş
|905.857.920
|Türk Hava Yolları
|858.347.382
|Yapı ve Kredi Bankası
|604.753.770
|SASA Polyester
|568.729.909
|Petkim
|483.543.600
|Akbank
|409.751.750
|ASELSAN
|390.368.922
|Koza Altın
|383.023.481
|Türk Telekom
|374.100.004
|BİM Mağazalar
|361.687.959
|Türk İlaç Serum
|338.666.653
|İş Bankası (C)
|328.585.210
|Koç Holding
|278.288.886
|Doğan Holding
|271.885.626
|Ford Otosan
|256.670.106
|Halkbank
|255.878.257
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi