Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.230.509.520 Ereğli Demir Çelik 1.138.323.035 Türk Hava Yolları 1.112.142.201 Garanti BBVA 812.221.193 Kardemir (D) 723.757.459 SASA Polyester 496.714.580 ASELSAN 414.965.760 Yapı ve Kredi Bankası 356.106.280 Koza Altın 334.654.987 Tüpraş 318.776.274 Koç Holding 314.534.317 Petkim 293.133.536 BİM Mağazalar 248.549.676 Türk İlaç Serum 224.715.296 İş Bankası (C) 219.525.301 Akbank 219.018.580 Ford Otosan 183.747.954 Doğan Holding 173.744.279 Gübre Fabrikası 160.706.112 Hektaş 158.043.169 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)