Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.230.509.520
|Ereğli Demir Çelik
|1.138.323.035
|Türk Hava Yolları
|1.112.142.201
|Garanti BBVA
|812.221.193
|Kardemir (D)
|723.757.459
|SASA Polyester
|496.714.580
|ASELSAN
|414.965.760
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.106.280
|Koza Altın
|334.654.987
|Tüpraş
|318.776.274
|Koç Holding
|314.534.317
|Petkim
|293.133.536
|BİM Mağazalar
|248.549.676
|Türk İlaç Serum
|224.715.296
|İş Bankası (C)
|219.525.301
|Akbank
|219.018.580
|Ford Otosan
|183.747.954
|Doğan Holding
|173.744.279
|Gübre Fabrikası
|160.706.112
|Hektaş
|158.043.169
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi