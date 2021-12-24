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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

24.12.2021 13:33
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.230.509.520Ereğli Demir Çelik1.138.323.035Türk Hava Yolları1.112.142.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.230.509.520
Ereğli Demir Çelik1.138.323.035
Türk Hava Yolları1.112.142.201
Garanti BBVA812.221.193
Kardemir (D)723.757.459
SASA Polyester496.714.580
ASELSAN414.965.760
Yapı ve Kredi Bankası356.106.280
Koza Altın334.654.987
Tüpraş318.776.274
Koç Holding314.534.317
Petkim293.133.536
BİM Mağazalar248.549.676
Türk İlaç Serum224.715.296
İş Bankası (C)219.525.301
Akbank219.018.580
Ford Otosan183.747.954
Doğan Holding173.744.279
Gübre Fabrikası160.706.112
Hektaş158.043.169
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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