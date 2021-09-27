Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.657
|2,57
|BIST ANKARA
|2.066
|0,90
|BIST ANTALYA
|2.281
|2,27
|BIST BALIKESİR
|1.850
|0,60
|BIST BURSA
|3.652
|0,60
|BIST DENIZLI
|1.844
|0,77
|BIST ISTANBUL
|1.542
|0,78
|BIST IZMIR
|3.380
|1,48
|BIST KAYSERI
|10.781
|1,73
|BIST KOCAELI
|3.847
|1,54
|BIST KONYA
|2.248
|1,15
|BIST TEKIRDAĞ
|9.132
|1,34
|BIST AYDIN
|1.186
|1,65
|BIST MANISA
|1.458
|1,40
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi