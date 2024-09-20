Güvenlik, Refahın Temeli

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, güvenlik konusunun toplumsal barış ve refahın sağlanmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bugün, hangi alanda gelişimden bahsederseniz edin işin başlangıcı güvenlik. Güvenlik olmadan üretimden de, ticaretten de, sağlıktan da, turizmden de söz etmek mümkün değil" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, İçişleri Bakanlığı himayesinde Ankara Ticaret Odası'nın destekleriyle Başkent'te ilk kez gerçekleştirilen 'İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın açılışına katıldı. Baran burada yaptığı konuşmada, iç güvenlik konusunun iç huzuru, sınır içi güvenliği korumanın yanı sıra, refahın, ekonomik ve sosyal gelişmenin de anahtarı durumunda olduğunu belirterek, "Güvenlik, toplumsal barışın ve refahın sağlanmasının en önemli unsurlarından biri. Bugün, hangi alanda gelişimden bahsederseniz edin işin başlangıcı güvenlik. Güvenlik olmadan üretimden de, ticaretten de, sağlıktan da, turizmden de söz etmek mümkün değil" dedi.

Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen 'İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın sektörün geleceğine yön verecek önemli bir platform olduğunu kaydeden Baran, "Dijitalleşme ve teknolojideki yenilikler, iç güvenlik ekipmanları sektörünü de geliştiriyor. Toplumsal huzur ve güvenliği korumak için bu gelişimi yakından takip etmek gerekiyor. Silahlardan güvenlik alarmlarına, gözetim sistemlerinden güvenlik donanım yazılımlarına fuarda sergilenen ürünler, güvenlik güçlerimizin daha hızlı, daha etkili ve güvenli bir şekilde görev yapmalarını sağlarken, uluslararası arenada da rekabet gücümüzü artıracak bir değer taşıyor" şeklinde konuştu.

İç güvenlik ekipmanlarında da yerli ve millilik oranı artıyor

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle sınır güvenliğini de, iç güvenliğini de teyakkuz halinde korumak durumunda olduğunu kaydeden Baran, "Hem vatan topraklarını hem de bölgesel istikrarı korumak açısından yerli savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve savunma teknolojilerine yatırım yapılması hayati öneme sahip" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini kaydeden Baran, "Savunma sanayimizdeki gelişmeler, güvenlik birimlerimizin kullandığı silah ve ekipmanlardaki yerli ve millilik oranını da yükseltiyor. Ülkemizin savunma sanayii alanındaki ihracatı da yıllar itibarıyla artış gösteriyor. Türkiye'nin 2002 yılında milyon dolar düzeyinde olan savunma ve havacılık ihracatı, 2023 yılı sonu itibarıyla 5,5 milyar dolar düzeyine yükselirken, sektörün cirosu da 12,1 milyar dolara ulaştı" açıklamasında bulundu.

Savunma sanayiinin de başkenti

Ankara iş dünyası olarak savunma sanayiinin gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getiren Baran, "Ankara, savunma sanayi ve havacılık sektörü şirketleriyle savunma sanayinin de başkenti durumunda. Şehrimizdeki savunma sanayi kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen DefenseNews Top 100'ün listesine Türkiye'den giren beş şirketin merkezi de Ankara'da bulunuyor. Böyle bir potansiyele sahip şehrimizde gerçekleştirilen bu organizasyonu, Türkiye'nin üretim kapasitesini ortaya koyarak, yeni iş birliği fırsatlarının kapılarını açması açısından çok önemli buluyorum" ifadelerine yer verdi.

Baran, açılış programının ardından heyetle birlikte fuarda açılan stantları ziyaret etti. Ankara Ticaret Odası'nın da stant açarak katılım sağladığı fuar, 21 Eylül'e kadar Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. - ANKARA